El desafío internacional de Independiente Medellín en la Copa Libertadores 2026 será de alta exigencia. El conjunto antioqueño integra el Grupo A junto a tres rivales de peso: Flamengo, Estudiantes de La Plata y Cusco FC, en una zona que combina jerarquía, historia y condiciones complejas.

Fechas y horarios de Independiente Medellín en la Copa Conmebol Libertadores

El principal favorito del grupo es Flamengo, uno de los clubes más poderosos del continente, con una nómina de alto nivel y experiencia reciente en instancias definitivas. Enfrentarlo, tanto en Brasil como en Medellín, será una prueba determinante para medir las aspiraciones del DIM.

Por su parte, Estudiantes de La Plata representa la tradición copera. El equipo argentino, reconocido por su carácter competitivo, suele crecer en este tipo de torneos y aparece como un rival directo en la lucha por la clasificación. Su orden táctico y experiencia lo convierten en un adversario incómodo.

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En cuanto a Cusco FC, si bien en el papel podría parecer el equipo más accesible, su fortaleza radica en la altura y en las condiciones geográficas de Perú, un factor que históricamente complica a los visitantes. El Medellín deberá gestionar de manera inteligente ese tipo de contextos para no ceder puntos clave.

El calendario también tendrá un rol fundamental: el DIM abrirá como local ante Estudiantes y cerrará en Argentina, un detalle que podría influir en la definición del grupo. La clave estará en hacerse fuerte en el Atanasio Girardot y sumar fuera de casa.

Calendario oficial de Independiente Medellín en la Copa Libertadores: Grupo A

Fecha 1

Independiente Medellín vs Estudiantes de La Plata

8 de abril

19:00 (hora local – Colombia)

Fecha 2

Flamengo vs Independiente Medellín

16 de abril

21:30 (hora local – Brasil)

Fecha 3

Independiente Medellín vs Cusco FC

30 de abril

21:00 (hora local – Colombia)

Fecha 4

Independiente Medellín vs Flamengo

7 de mayo

19:30 (hora local – Colombia)

Fecha 5

Cusco FC vs Independiente Medellín

20 de mayo

21:00 (hora local – Perú)

Fecha 6

Estudiantes de La Plata vs Independiente Medellín

26 de mayo

21:30 (hora local – Argentina)