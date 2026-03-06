Ferreira tiene un plan para Jhon Arias en Palmeiras: ¿por qué no es titular?

El colombiano Jhon Arias todavía espera su primera titularidad con Palmeiras, pese a ser el fichaje más costoso del club en 2026. El mediocampista ofensivo, por quien el conjunto paulista invirtió cerca de 25 millones de euros, ha disputado cuatro partidos con la camiseta verdiblanca, todos ingresando desde el banco de suplentes.

El mediocampista colombiano está en la búsqueda de retomar ritmo competitivo, luego de que tampoco actuara de manera regular con el Wolverhampton, en Sudamérica espera conseguir rodaje para llegar a punto al Mundial con la Selección Colombia.

Arias ha dejado buenas sensaciones en los minutos disputados con la camiseta de Palmeiras

El jugador volvió a iniciar como alternativa en la victoria 1-0 frente a Gremio Novorizontino por la final del Campeonato Paulista. Arias entró en el segundo tiempo, manteniendo la tendencia que ha marcado su arranque en Brasil.

La decisión responde al plan del entrenador Abel Ferreira, quien busca integrar gradualmente al colombiano en un equipo que atraviesa un buen momento colectivo. El técnico ha preferido mantener la base titular que viene sumando resultados en las últimas semanas.

Además, Arias compite por su posición con futbolistas como Maurício y Allan, quienes han ocupado ese rol ofensivo desde la llegada del colombiano. En el último compromiso, el paraguayo Ramón Sosa fue elegido para reforzar el ataque ante la ausencia física de Vitor Roque.

A pesar de su rol como suplente, Arias ha dejado buenas sensaciones en los minutos disputados, destacándose por su capacidad de desequilibrio y generación ofensiva.

Ferreira, sobre Jhon Arias: "necesitamos buenos jugadores tanto en el campo como en el banquillo"

El plan del cuerpo técnico es que el exjugador de Fluminense se adapte progresivamente al sistema del equipo. Mientras tanto, Palmeiras mantiene la ventaja en la final y buscará confirmar el título en el partido de vuelta.

El entrenador fue consultado por el tema, que también es motivo de interés para la prensa local, el estratega aseguró: "No nos falta nada. El equipo está bien. Hay partidos que se deciden en la segunda parte; necesitamos buenos jugadores tanto en el campo como en el banquillo. Como todos, aquí todos somos iguales. Pero es una opción que tenemos: puede entrar desde el banquillo o ser titular".