Andrés Llinás y Andrés Román tuvieron este cruce: ¿Qué se dijeron?

Millonarios dio un golpe de autoridad, eliminando a Atlético Nacional en la Copa Sudamericana. Los embajadores aseguraron su participación en el torneo internacional para el 2026, luego de vencer a los verdolagas 1 a 3, en el Atanasio Girardot.

Uno de los jugadores que estuvo presente en el duelo, fue Andrés Llinás. El central fue uno de los destacados en el elenco de Fabián Bustos, quien le ganó la partida desde lo táctico a Diego Arias.

Luego de una larga lesión, Andrés Llinás regresó a las canchas y ha mostrado su nivel en Millonarios. Es de los titulares en la era de Bustos y demostró entrega en el juego vs. Atlético Nacional.

En el juego disputado en el Atanasio Girardot, hubo un choque entre Andrés Llinás y Andrés Román, donde el central Sampaio decidió amonestarlos.

¿Qué pasó entre Andrés Llinás y Andrés Román en el juego?

En la zona mixta posterior a la victoria de Millonarios, Andrés Llinás se refirió a ese caso puntal “No nada, cosas del partido. Tú lo acabas de decir, eso se queda ahí”.

Adicionalmente, se refirió a las sensaciones del juego “Partido de Copa Sudamericana, de torneo internacional. Sabíamos lo que nos jugábamos, sabíamos lo importante que era para Millonarios y nos fuimos con la victoria, con la fase de grupos que veníamos buscando”.

La intensidad de Nacional tuvo en alerta a Millonarios

Andrés Llinás se refirió a lo que tenían en mente, luego de ciertas situaciones en el juego “Sabíamos lo que iba a pasar en este partido. Un Nacional que se iba a venir a atacar, que de pronto en esos primeros 20 minutos iba a atacar con mucha gente. También cuando estaban en desventaja, sabíamos que lo iban a buscar y que iban a quedar espacios adelante”.

Además, complementó con “Lo habíamos hablado, teníamos que aprovechar las pocas oportunidades que teníamos. Creo que creamos bastantes oportunidades, tres fueron goles, en otras creo que estuvo bien Ospina, los defensas de ellos estuvieron bien parados cuando quedaron mano a mano”.

¿Qué cambio en Millonarios con Fabián Bustos?

Andrés Llinás destacó que la llegada de Fabián Bustos fue clave, cambiando el chip desde lo anímico “Creo que nos convenció a todos de lo que podíamos dar y eso se refleja en la cancha”.

Concluyó con el apoyo de toda la afición en Millonarios, que se hizo presente en Medellín, dentro y fuera del estadio “No, creo que fue desde Bogotá cuando estábamos llegando al aeropuerto los hinchas de Millonarios sentir lo que nos estábamos jugando, la importancia de este partido, creo que ganamos desde ese momento. Que estuvieran en Medellín fue un plus, sabíamos que acá iba a ser difícil que estuvieran”.