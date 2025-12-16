FIFA anunció increíble rebaja en el precio de boletas para el Mundial 2026

Días después de realizado el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, más exactamente el jueves 11 de diciembre, la FIFA abrió a los aficionados la venta de entradas para los partidos del certamen orbital que se llevará a cabo a partir del próximo jueves 11 de junio en territorio estadounidense (México, Canadá y Estados Unidos).

Luego de cinco días tras la apertura de venta de boletos, la FIFA recibió una demanda gigantesca de aficionados buscando comprar entradas para los partidos, 20 millones de solicitudes que han motivado a la entidad a tomar una importante decisión pensando en la economía de los hinchas.

FIFA anunció un nuevo precio para los 104 partidos del Mundial; los más baratos

La organización presidida por el presidente Gianni Infantino, ha decidido crear entradas para los aficionados con un precio de 60 dólares cada una (las más baratas), un valor que se mantendrá para todos los 104 partidos sin excepción alguna, una iniciativa diseñada para apoyar a los aficionados que viajan para seguir únicamente a sus selecciones nacionales durante el torneo.

El periodo para solicitar boletos mediante el sistema de sorteo aleatorio estará habilitado hasta el martes 13 de enero de 2026. La FIFA aclaró que el orden en el que se haga la solicitud no influye en las opciones de ser seleccionado, por lo que todos los participantes cuentan con las mismas posibilidades. La inscripción y la información completa del proceso estará disponible a través del portal oficial de la FIFA.

La condición clave para poder adquirir esas boletas

Luego de hacer la solicitud de compra de boletos, la FIFA analiza que la persona tenga un vínculo evidente con su selección de nacimiento, una condición clave para otorgarle esa boleta de 60 dólares (unos 230.000 pesos colombianos), cifra que estaba muy alejada del costo que se presentaba antes.

Y es que para este Mundial 2026 la FIFA había establecido precios que rompieron todos los registros históricos en estos eventos deportivos, con entradas a partidos de fase de grupos con un valor de 575 dólares, las que antes eran las más económicas previo al anuncio de este martes 16 de diciembre.