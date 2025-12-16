Logo Deportes RCN Vertical
Miguel Ángel Borja

Miguel Ángel Borja ya firmó: detalles inéditos de su futuro

El delantero ya tendría definido su nuevo equipo al no renovar con River Plate.
Daniel Zabala
Miguel Ángel Borja define su futuro para 2026
Miguel Ángel Borja define su futuro para 2026 // AFP

El futuro del delantero colombiano Miguel Ángel Borja ha despertado gran expectativa, después de confirmarse su salida de River Plate al no entrar en los planes del director técnico Marcelo Gallardo y tomarse la decisión de no renovar su vínculo.

Adicionalmente, en las últimas horas, Borja ha generado polémica al no descartar la posibilidad de jugar en Boca Juniors, histórico rival de River Plate.

Miguel Ángel Borja ya firmó

Este martes 16 de diciembre, el periodista Eduardo Luis López sorprendió al asegurar en La FM Más Fútbol que Miguel Ángel Borja ya habría llegado a un acuerdo con su nuevo equipo para disputar la temporada 2026 hasta el punto de tener "algo firmado".

"Es muy difícil por que ya tengo algo firmado con otro club", aseguró López que le respondió el delantero al ser consultado sobre la posibilidad de llegar a Boca Juniors.

¿Cuál será el futuro de Miguel Ángel Borja?

Extraoficialmente se ha conocido que el futuro de Miguel Ángel Borja estaría en la primera división de México.

Desde hace algunos días se ha informado que importantes clubes como Cruz Azul y Pachuca estarían detrás del delantero colombiano.

En caso de confirmarse su arribo a la Liga Mx, la posibilidad de que Miguel Ángel Borja regrese al Fútbol Profesional Colombiano para vestir la camiseta de Junior de Barranquilla estaría descartada.

