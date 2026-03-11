[video] Llanto y lágrimas en zona mixta: así fue emotivo momento de Luciano Pons

Luciano Pons marcó doblete, volvió al gol, fue contundente y sobre todo paciente ante la necesidad de triunfos y de goles para el Atlético Bucaramanga. En zona mixta los periodistas alcanzaron a tener una reacción bastante humana del goleador del equipo leopardo.

Luciano Pons: "La gente a veces piensa que uno es robot y que tiene que hacer todo bien y está mal"

Las palabras del artillero comenzaron con una gran autocrítica: “Soy el primero que cuando las cosas no salen se va dolido y el primer abrazo, es el de mi hijo. Entonces, agradecer porque los mensajes de cariño de ellos, siempre va a ser fundamental para mí, como para todos los jugadores cuando están con su familia”.

El rosarino de 35 años enalteció la labor de la familia en la vida de un futbolista: “Ellos ven cómo lloramos, cómo sufrimos y uno de afuera no lo nota, uno piensa que uno trabaja y que se va tranquilo a su casa si gana, pierde o empata y muchas veces no, muchas veces uno se queda triste porque quiere hacer las cosas bien”.

Los periodistas le reconocen: “es el sentimiento de un hombre que está reflejando casi que, con un llanto, lo que significa esta alegría” destacando al ser humano. Pons respondió: “La gente a veces piensa que uno es robot y que tiene que hacer todo bien y está mal. tienen que ponerse en el lugar de uno. A ver, creo que a todos los que salen a trabajar. Muchas veces el trabajo no le va bien. Entonces no va a ganar siempre”, aseguró Pons.

Un momento en el que el delantero evidenció lágrimas, que fueron reconocidas por los periodistas en zona mixta: “A veces las críticas duelen, no saben que detrás de un jugador hay una familia. Lo digo por mí, por Aldair también, ¿no?”

Luciano Pons habló de Aldair Gutiérrez: "Es muy triste.. que hoy no pueda estar en la cancha por las amenazas"

Pons dejó ver la dura situación que se vivió por cuenta de la eliminación del Bucaramanga en Copa Sudamericana: “Aldair sufrió mucho el otro día y es muy triste que un jugador se vaya así, que no pueda estar la tribuna, que tenga que estar encerrado en un palco, que hoy no pueda estar en la cancha por las amenazas”.

Luciano Pons agregó sobre la situación de Aldair Gutiérrez: “Es feo, atrás de un jugador hay una familia que sufre un montón, entonces, creo que la gente tiene que ponerse un poquito de lugar nuestro también. Y somos gente humana que siempre queremos dar lo mejor”.

Por último, se destacó la sincronía para no vandalizar a la hinchada por cuenta de algunos desadaptados, en el estadio algunos fanáticos lo reconocieron: “agradecido a esa gente porque si Aldair vio esa bandera, él se va a sentir muy contento porque es un jugador que si uno se pone a pensar es fundamental en la estrella de este equipo. Entonces hay que agradecerle mucho a Aldair también como a todos los que fueron campeones y como a todos los que salen a jugar y a defender este judo, todo lo queremos defender de la mejor manera, todos queremos siempre regalarle triunfo al equipo”.