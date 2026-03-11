FIFA propuso polémico plan a Irak para el repechaje al Mundial 2026

Irak es uno de los países que disputará el repechaje al Mundial de la FIFA 2026, conjunto asiático que tendrá entonces su última chance de participar en aquella cita orbital que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

El equipo de "Los Leones de Mesopotamia" tiene programado su partido de repechaje en la ciudad de Monterrey (México) para el próximo 31 de marzo contra el vencedor del duelo entre Bolivia y Surinam, sin embargo, este compromiso corre riesgo de no llevarse a cabo.

FIFA y la polémica propuesta a Irak para el Mundial 2026

Frente al cierre del espacio aéreo en Oriente Medio por culpa de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, la Selección de Irak solicitó a la FIFA atrasar la fecha del repechaje o sugerir un plan que le ayude a llegar a México a tiempo para el partido, pues el entrenador Graham Arnold y gran parte del plantel está varado en Bagdad sin poder salir del país.

Ante la situación y de acuerdo con información del periodista Carlos Antonio Vélez, la FIFA sugirió a la selección iraquí trasladarse por tierra hasta Turquía para luego viajar a México y jugar el repechaje al Mundial 2026, sin embargo, esta ruta implicaría un viaje de más de 25 horas con un trayecto que puede ser peligroso, pues atraviesa zonas inseguras en el norte del país, escenario de recientes ataques con drones.

La posibilidad de que Irak no juegue el repechaje y clasifique al Mundial

Según algunos reportes, esa propuesta de la FIFA fue rechazada por la federación iraquí por los riesgos de seguridad que implica trasladarse por tierra hasta Turquía, además, en el equipo asiático están a la expectativa de saber qué pasará con la Selección de Irán y su lío político con Estados Unidos.

Y es que en las últimas horas el ministro de Deportes de Irán aseguró que la selección de su país no participará en el Mundial 2026, una decisión que todavía no es oficial por parte de la FIFA, pero que deja abierta la opción para que Irak tome el lugar del cuadro ‘persa’ en la fase de grupos del torneo orbital y no tenga que jugar el repechaje.