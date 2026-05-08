En el remate de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, Nicolás Otamendi, defensa central de la selección de Argentina, vio la tarjeta roja.



Por reglamento, esto significaba que el jugador de Benfica de Portugal se perdería el debut de la albiceleste en el certamen orbital, que cada vez se acerca más. Por esto, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) escaló una petición a la FIFA para que Otamendi pudiera arrancar el torneo con normalidad.

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La petición

“La Asociación del Fútbol Argentino, mediante su presidente, Claudio Tapia, llevó adelante gestiones ante el Bureau de la FIFA para que Nicolás Otamendi pueda ser elegible en el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en virtud de la expulsión ante la Selección de Ecuador en el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas de la Conmebol”, señaló la AFA en su momento.



Y bien, tras un buen tiempo de la solicitud, en las horas de la mañana de este viernes 8 de mayo, la misma FIFA oficializó la amnistía para Nicolás Otamendi, por lo que podrá debutar con Argentina en el Mundial si así lo quiere el director técnico Lionel Scaloni.

Reacción de la prensa argentina

Tras esto, como era de esperarse, la prensa argentina se pronunció. “El defensor Nicolás Otamendi recibió una gran noticia este viernes a la mañana porque podrá estar en el debut de la Selección Argentina ante Argelia, en la primera fecha del grupo J del Mundial 2026, después de haber recibido amnistía de la FIFA tras su expulsión frente a Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias”, reseñó TyC Sports.



“El jugador de Benfica había visto la roja en septiembre del año pasado, en el cierre de la clasificación rumbo a la Copa del Mundo, cuando derribó a Enner Valencia, que se iba solo al gol, en la medialuna del área. El árbitro Wilmar Roldán lo echó sin tener que ir al VAR y marcó la primera expulsión del zaguero en la Albiceleste”, añadió.

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Referente de la albiceleste

Nicolás Otamendi tiene 38 años y es uno de los grandes referentes que tiene la selección de Argentina, que se coronó campeona en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y que en Estados Unidos, Canadá y México defenderá el título.



Salvo una situación extraordinaria, Nicolás Otamendi, que es compañero del mediocampista colombiano Richard Ríos, estará en la convocatoria final de Lionel Scaloni.