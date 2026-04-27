Bombazo antes del Mundial: Scaloni dejaría Argentina por grande de Europa

A menos de 50 días de que inicie de manera oficial la Copa Mundial 2026 se dio a conocer una inesperada noticia con respecto a Lionel Scaloni, el entrenador campeón del mundo y de la Copa América que tendría un nuevo rumbo una vez finalice el certamen mundialista.

El estratega de 47 años se ha encargado de marcar la historia del fútbol en tan solo un par de años, ya que a pesar de su corta experiencia en el banquillo técnico se consolidó rápidamente en la élite y dejó en alto el nombre de todo el país al sumar importantes títulos en un par de años, pero todo parece indicar que estaría en busca de un nuevo reto, esta vez a nivel de clubes para dirigir a Real Madrid.

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Real Madrid preguntó por Scaloni para después del Mundial

El posible fichaje de Lionel Scaloni como nuevo entrenador del Real Madrid ha sacudido el panorama del fútbol internacional, generando debate y expectativa entre aficionados y analistas. El actual seleccionador de la Argentina selección de fútbol, campeón del mundo, aparece como una de las opciones más llamativas para asumir el banquillo del conjunto blanco en un momento de renovación deportiva.

Scaloni ha construido una reputación sólida desde que tomó las riendas de Argentina. Su capacidad para gestionar grupos, potenciar jóvenes talentos y consolidar una identidad de juego lo llevaron a conquistar la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, además de otros títulos importantes.

Manuel Lama Jiménez, conocido como periodista y presentador de televisión español, aseguró en el programa El Tertulión de los domingos de la cadena COPE que el 'blanco blanco' contactó al técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni.

“Yo te aseguro que el Real Madrid ha contactado con Scaloni. Te lo aseguro. Madrid está sondeando muchos entrenadores, pero esto te lo aseguro, el Madrid ha contactado con Scaloni, seleccionador argentino”.

La posible operación aún no está confirmada oficialmente, pero ya genera ilusión en algunos sectores de la afición y escepticismo en otros. Mientras tanto, el nombre de Scaloni gana fuerza en la órbita del Real Madrid, alimentando rumores sobre un cambio importante en el banquillo.

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¿Cuándo debuta Argentina en el Mundial?

La Argentina selección de fútbol debutará en el Mundial de 2026 el 16 de junio de 2026 y su primer partido será frente a Argelia, uno de los países anfitriones del torneo, en el encuentro inaugural del grupo. Este compromiso marcará el inicio del camino de la vigente campeona del mundo en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Grupo de Argentina en el Mundial

La Argentina selección de fútbol integra el Grupo J del Mundial de 2026, donde tendrá rivales de distintos perfiles en su camino hacia la defensa del título: