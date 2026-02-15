Figura de Nacional no fue convocado por decisión de último momento

Atlético Nacional regresa a la acción en la Liga BetPlay y lo hará finalmente auspiciando en condición de visitante contra Deportivo Cali, un duelo de verdes que llega cargado de grandes expectativas por el historial y grandes figuras con las que cuenta cada una de lasa escuadras.

El 'verde paisa' llega con la obligación de mantener su invicto en el torneo de tres victorias y que lo dejan justamente con nueve unidades sobre la sexta casilla. Sin embargo, para este duelo, habría una baja sensible y sería la del joven defensor, Samuel Velázquez, quien no viajó hacia Cali por decisión técnica.

Diego Arias dejó de laso a Samuel Velázquez para el duelo ante Cali

El equipo comandado por Alberto Gamero llega con la obligación de reivindicarse con su hinchada tras el mal presente deportivo con el que cuenta y que los está dejando bastante cerca de la zona del descenso, lo que le podría complicar el duelo a Nacional.

Es justo una de estas las razones por las que Diego Arias habría tomado drásticas medidas para conformar el equipo que se enfrentará al cuadro 'azucarero' en busca de una nueva victoria.

Dentro de las medidas que tomó Arias está finalmente la convocatoria de Cristian 'Chicho' Arango para reforzar la zona ofensiva, pero de igual manera se vio una baja sensible para la línea de defensas tras anunciar que Samuel Velázquez no estaría presente ni siquiera en la zona del banquillo.

La estrella de 22 años no viajó a la ciudad de Cali por decisión técnica, ya que se confirmó que no habría sufrido ninguna lesión o molestia física.

¿Cómo le ha ido a Samuel Velázquez con Nacional?

El lateral izquierdo de 22 años es una de las jóvenes promesas del FPC formadas en la cantera de Atlético Nacional. debutó como futbolista profesional en la temporada 2023 y desde entonces ya ha tenido la oportunidad de jugar 46 partidos, más de 2.800 minutos dentro del campo de juego en los cuales ya ha podido anotar dos goles y una asistencia.