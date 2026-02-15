Fabián Cantillo tiene nuevo equipo en el FPC: Unión Magdalena confirmó su salida

Inició una nueva temporada en el Fútbol Profesional Colombiano y el mercado de fichaje del primer semestre está a punto de llegar a su fin. Unión Magdalena justamente se convierte en uno de los últimos protagonistas de la ventana de pases del FPC al confirmar que dejaría ir a uno de sus jugadores más importantes, Fabián Cantillo.

Tras casi 10 años militando con el 'ciclón bananero', Fabián Cantillo finalmente decidió dar un paso al costado y probar suerte en uno de los equipos de la Liga BetPlay. Unión Magdalena se encargó de confirmar que el mediocampista se iría en condición de préstamo a Alianza FC.

Fabián Cantillo es nuevo fichaje de Alianza FC para 2026

Unión Magdalena inició la temporada 2026 con una desalentadora noticia, ya que tendría que "remar" nuevamente hacia la primera división del Fútbol Profesional Colombiano, situación que ya ha logrado en distintas circunstancias, pero en esta ocasión lo tendrá que hacer sin uno de los referentes en el mediocampo.

Cantillo fue participe de varios de los ascensos de Unión Magdalena en los últimos años, pero para el 2026 habría decidido continuar en la máxima división del FPC para comenzar a sumar minutos y goles con Alianza de Valledupar.

Fue justo el 'ciclón bananero' el que se encargó de confirmar esta desalentadora noticia para los fanáticos del club que han disfrutado de las asistencias y goles de Cantillo desde que debutó con 19 años en la temporada 2016.

El samario de 28 años llega en condición de préstamo a Alianza por un año, es decir que mantendrá un contrato hasta diciembre del presente año.

¿Cómo le fue a Fabián Cantillo con Unión Magdalena?

Cantillo se convirtió en uno de los jugadores más emblemáticos de Unión Magdalena en los últimos tiempos tras demostrar el cariño y respeto que siente por la institución. Debutó como futbolista profesional en 2016 y desde entonces ha tenido la oportunidad de jugar 182 partidos, más de 13.000 minutos dentro del terreno de juego en los cuales se pudo reportar con 13 goles y cinco asistencias.