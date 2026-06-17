En las últimas horas, se conoció que un reconocido jugador se iría del Real Madrid de España. Se trata de Dani Ceballos, quien durante varios años vistió los colores del club merengue.

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Ceballos se va del Real Madrid

“ÚLTIMA HORA: Dani Ceballos dejará el Real Madrid como agente libre. Decisión tomada”, comentó al respecto Fabrizio Romano, especializado en el mercado de fichajes, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

“Ceballos, listo para un nuevo capítulo, ya que no entra en los planes de José Mourinho. El Real Betis es uno de los clubes interesados después de que el Ajax lo intentara en mayo. Se acabó entre el Real y Ceballos”, sentenció.

El destino de Ceballos

Si Dani Ceballos arriba al Real Betis, allí compartiría con el delantero colombiano Juan Camilo Hernández, que está con la Selección en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



Los próximos días serán más que importantes para conocer si Dani Ceballos llegará al Real Betis. Pero siguiendo con temas en el mercado de fichajes del Real Madrid, Bernardo Silva fue anunciado como nuevo jugador.

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Los anuncios en la casa blanca

“El Real Madrid C. F. y Bernardo Silva han alcanzado un acuerdo por el que será jugador del Real Madrid las próximas dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028”, escribió el club en su plataforma digital.



En la casa blanca, cabe mencionar, además, se renovó el contrato de un reconocido defensor central. “El Real Madrid C. F. y Antonio Rüdiger han acordado la ampliación del contrato de nuestro jugador, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2027”, indicó el mismo club.





