Real Madrid confirmó el fichaje de Marc Cucurella: ¿Por cuántas temporadas firmó?

El Real Madrid anunció este lunes que el lateral izquierdo español Marc Cucurella jugará en el equipo blanco las próximas seis temporadas al haber alcanzado un acuerdo con el Chelsea inglés, donde ha jugado las últimas cuatro campañas.

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El club madridista dio a conocer a través de un comunicado el traspaso de Cucurrella, de 27 años y quien se encuentra en Estados Unidos con la selección española para disputar el Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá.

Después de que se hiciera oficial el regreso del portugués Jose Mourinho al banquillo del conjunto blanco después de trece temporadas de su primera etapa, Cucurella es el primer fichaje confirmado para reforzar la plantilla.

El presidente del club, Florentino Pérez, también garantizó durante la campaña electoral las incorporaciones del central francés Ibrahima Konaté, quien llegaría libre del Liverpool, y del lateral neerlandés Denzel Dumfries, quien tiene contrato con el Inter de Milán hasta 2028.

A esos nombres se une el del portugués Bernardo Silva, quien también ha terminado contrato con el Manchester City, y que estaría en la órbita del Real Madrid tras la llegada de Mourinho.

En su comunicado, el Real Madrid no ha concretado la cantidad pagada por Cucurella, que, según algunos medios, se cifraría entre 50 y 60 millones de euros.

El Chelsea agradece a Cucurella su etapa en Stamford Bridge

El Chelsea se despidió de Cucurella y agradeció al internacional español su contribución al club durante las tres temporadas que pasó en Stamford Bridge, después de confirmarse su traspaso al Real Madrid.

La entidad londinense, cuyo entrenador para el año que viene será el exmadridista Xabi Alonso, anunció la salida definitiva del lateral izquierdo mediante un comunicado en el que destacó su papel en los recientes éxitos del equipo y le deseó suerte en la nueva etapa que emprende en el conjunto blanco.

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«Todos en el Chelsea queremos agradecer a Marc sus esfuerzos durante su etapa en el club y el papel que desempeñó en nuestros recientes éxitos. Le deseamos todo lo mejor mientras comienza la próxima etapa de su carrera», señaló la entidad en un escrito publicado en su web.

Uno de los jugadores más importantes del Chelsea

Cucurella llegó al club en el verano de 2022 procedente del Brighton & Hove Albion y disputó más de un centenar de encuentros con los ‘blues’, convirtiéndose en uno de los jugadores más importantes de la plantilla.

Durante su estancia en Stamford Bridge, el defensa catalán conquistó la Liga Conferencia y el Mundial de Clubes, además de consolidarse como titular habitual en la selección española, con la que levantó la Eurocopa de 2024.

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Esta campaña fue figura clave a pesar de la inestabilidad del club, con tres entrenadores -Enzo Maresca, Calum McFarlane y Liam Rosenior-, con 50 encuentros disputados, con un gol y cuatro asistencias, que no impidieron que el equipo no lograse la clasificación para disputar competición europea.

Su salida se da a conocer en plena concentración de España para el Mundial de 2026, en el que debuta hoy frente a Cabo Verde, y pese a que Cucurella había evitado pronunciarse sobre su futuro ya que insistió en que toda su atención estaba centrada en la disputa del torneo de Estado Unidos, México y Canadá.