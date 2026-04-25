Finalmente se supo todo lo que pasó con la salida de Quintero de América

América de Cali vuelve a ser el centro de atención en el Fútbol Profesional Colombiano, no solo porque por fin pudo concretar su clasificación a la siguiente instancia de la Liga Betplay, sino porque volvió a salir a la luz el tema de la salida de Juan Fernando Quintero.

El '10' de River Plate y vigente jugador de la Selección Colombia fue una de las mejores inversiones que ha hecho el cuadro 'escarlata' desde hace muchos años, pero lamentablemente su paso fue bastante corto y Marcela Gómez, presidenta del club, aclaró la razón.

Presidenta de América rompió el silencio sobre la salida de Quintero

El futuro de Juan Fernando Quintero dio un giro importante en el cierre de la temporada 2025. El talentoso volante antioqueño hizo oficial que continuaría en el América de Cali, club que no pudo sostener su permanencia debido a problemas económicos.

A pesar del compromiso del jugador con la institución y la hinchada, ambas partes acordaron su salida para evitar mayores complicaciones. La noticia, aunque esperada por los conocedores del entorno escarlata, no deja de causar revuelo, por lo que representa perder a un futbolista de su calibre en plena temporada.

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El hecho se dio ante imposibilidad del cuadro escarlata para asumir el salario del mediocampista, sumado al alto costo de su ficha, tal como lo dio a conocer recientemente la propia presidenta del club, quien confesó que la inversión no fue viable y no trajo aporte económico.

“Lo de Juan Fernando no fue negocio. En la mayoría de los equipos nos va bien cuando salen campeones, nuestro objetivo era ser campeones. El no haber conseguido el título hizo que la inversión no haya sido la adecuada. No había forma de sostener esa inversión y por eso tomamos juntos la decisión de que no podía continuar”.

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¿Cómo le fue a Quintero con América?

El talentoso mediocampista de 33 años llegó a América a inicios de la temporada 2025 tras un exitoso paso por Racing, el cual llegó a replicar en la 'mechita', habiendo jugado 21 partidos, más de 1.700 minutos dentro del campo de juego a nivel nacional e internacional en donde se pudo reportar con tres goles y cinco asistencias.