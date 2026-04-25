Liga BetPlay: ¿En qué consiste la ventaja deportiva por ser primero o segundo en fase regular?

A falta de algunos partidos de la fecha 18 y toda la fecha 19 que cerrará la fase del todos contra todos de la Liga BetPlay, todavía hay varias cosas por definir. El primer puesto ya es de Atlético Nacional que llegó a 40 unidades y ya nadie puede arrebatarle esa posición, mientras que hay una gran pelea por la segunda casilla.

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Por ahora, ese segundo puesto pertenece al Deportivo Pasto que tenía la oportunidad de afianzarse con una gran ventaja frente a sus perseguidores. Los volcánicos perdieron esa chance al caer en condición de local contra Independiente Santa Fe.

Afortunadamente para el Deportivo Pasto de Jonathan Risueño, no hay nadie que en la fecha 18 le pueda quitar esa posición, pues más allá de la derrota de local, Tolima y Junior no sumaron de a tres. Pero, sin cuadrangulares, la gran pregunta es para qué sirve quedar entre la primera y segunda plaza.

LA IMPORTANCIA DE QUEDAR PRIMERO Y SEGUNDO EN EL TODOS CONTRA TODOS DE LIGA BETPLAY

En junio arrancará el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México. Por esta razón, hay que correr con todo el calendario y como decisiones que se tomaron, acabaron con la fecha de clásicos y con los cuadrangulares para hacer la competencia más rápida. Con los Play-Offs ya no hay ese punto invisible que sí hay en fase de grupos.

Bajo este torneo, la importancia de quedar primero o segundo toma protagonismo, pues, estos clubes, primero, no se enfrentarían en los cuartos de final, y, además, tendrán la oportunidad de cerrar sus respectivos partidos en dicha instancia y en la semifinal en condición de local.

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Esto puede ser una ventaja determinante para esos conjuntos que quieren ser protagonistas en la búsqueda por el título. Terminar las llaves en casa junto con su público podría convertirse en un aliciente para sellar la clasificación, primero a semifinales y luego a la final.

¿CÓMO SE DEFINEN LAS LOCALÍAS EN LA FINAL DE LA LIGA BETPLAY 2026-I?

El hecho de terminar primero o segundo en los todos contra todos también podría ser una ventaja en la final. Y es que, para definir el título, las localías se deciden en este caso por la tabla de la reclasificación. Los clubes que estén mejor posicionados en ese componente se darán el lujo de cerrar en casa.

En ese sentido, como es habitual en las fases finales la tabla de reclasificación seguirá sumando en los Play-Offs para definir a los dos clubes que más puntos sacaron en el semestre. Si el primero de la tabla anual llega a la final estaría cerrando de local. Si la final tiene a equipos que no están en las primeras dos casillas de esa tabla se mirarían los mejores posicionados para definir la localía.

LA PELEA POR EL SEGUNDO PUESTO EN LA LIGA BETPLAY 2026-I

Sin duda alguna, la pelea en estas dos fechas restantes es la de sellar las clasificaciones para los Play-Offs y dejar definido las posiciones de cada elenco. Lo que ya es un hecho es que Atlético Nacional mantendrá la primera plaza pase lo que pase en su partido frente al Deportivo Pereira y contra Once Caldas.

Deportes Tolima podía aprovechar el tropiezo del Deportivo Pasto para acomodarse a un punto del segundo. Junior podía igualar a los pastusos, pero todo terminó en empate con Cúcuta Deportivo. América y Once Caldas también se acercarían si suman de a tres en la fecha 18.

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En ese orden de ideas, la pelea por la segunda posición tiene como protagonistas al Deportivo Pasto que suma 34 unidades, Junior de Barranquilla con 32 puntos, América de Cali con 30 y un partido menos de la fecha 18, y Once Caldas con 29 unidades y también debe el duelo de la decimoctava jornada.

Pasto dormirá en la segunda plaza durante la fecha 18, pero en la 19 los pastusos tendrán que vencer al Junior en un duelo directo en Barranquilla por ese segundo puesto. Además, esperarán a ver qué pasa con América que recibirá al Deportivo Pereira y Once Caldas que será local de Atlético Nacional.