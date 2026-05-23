Fixture de la Selección Colombia Sub 17 rumbo al Mundial de Catar en la “Copa Imposible”

La Selección Colombia Masculina Sub-17 entra en la recta final de su preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2026 con la disputa de la “Copa Imposible” 2026, torneo amistoso que se realizará en Medellín y que reunirá a varios clubes y selecciones juveniles del continente.

El certamen servirá como una prueba clave para el equipo dirigido por Fredy Hurtado, que busca consolidar una base competitiva antes de la cita orbital.

Catar es la misión de la Selección Colombia Sub 17

La competencia contará con la participación de importantes instituciones del fútbol sudamericano y mexicano. Por Colombia estarán presentes Independiente Medellín, Atlético Nacional, Independiente Santa Fe, Fortaleza, Internacional de Palmira, Deportivo Cali y la Selección de la Liga de Antioquia, además del combinado nacional juvenil. A nivel internacional competirán Boca Juniors, River Plate y Argentinos Juniors de Argentina; Flamengo y Fluminense de Brasil; Chivas de Guadalajara de México; Universidad de Chile y Bolívar de Bolivia.

El cuerpo técnico de la Selección Colombia considera este torneo como una oportunidad ideal para medir el nivel del plantel frente a rivales de alta exigencia y continuar fortaleciendo conceptos tácticos, físicos y futbolísticos de cara al Mundial Sub-17.

Además, el evento permitirá observar nuevos talentos y consolidar sociedades dentro del grupo que representará al país en Catar.

Fixture de la tricolor en la Copa Imposible 2026

La programación de Colombia en la primera fase comenzará el domingo 24 de mayo frente a Deportivo Cali. El compromiso se disputará a las 6:30 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Posteriormente, el equipo nacional enfrentará a la Selección de la Liga de Antioquia el lunes 25 de mayo a las 5:30 p. m., nuevamente en el escenario antioqueño.

El cierre de la fase inicial para el combinado cafetero será el martes 26 de mayo ante Flamengo de Brasil, también a las 5:30 de la tarde en el Atanasio Girardot. Este duelo aparece como uno de los más atractivos del calendario por la tradición y el nivel competitivo del conjunto brasileño en divisiones menores.

Con este exigente calendario, la Selección Colombia Sub-17 busca llegar en óptimas condiciones al desafío mundialista y consolidar un proyecto que ilusiona al fútbol colombiano.