Florentino Pérez dijo si comprará a Olise por 150 millones de euros

En plenos días de elecciones, Florentino Pérez aseguró que en los siguientes días ofertará 150 millones de euros por una mega estrella del fútbol mundial. El anuncio, como era de esperarse, se hizo viral a través de las diferentes redes sociales.

Lea también Haaland y Rodrigo, las promesas de Riquelme para ganar la presidencia del Real Madrid

¿El Madrid va por Olise?

Al dirigente le preguntaron si este dinero y la oferta serán para el atacante francés Michael Olise, quien milita en Bayern Múnich de Alemania, donde juega el colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda.



Florentino Pérez, sin rodeos, dijo que la oferta no será por el galo. “La oferta de 150 millones de euros NO será por Michael Olise. Gran jugador, pero no es él”, aseguró, sin rodeos.

Lea también Nueva gran estrella del Real Madrid firmó contrato por 4 años

¿Por quién será la millonaria oferta?

Por el momento, se desconoce el jugador que podría recibir esta oferta por parte del poderoso Real Madrid de España. Aunque eso sí, la prensa ibérica especula con algunos reconocidos nombres.



“Florentino Pérez dio alguna pista, como que ese jugador no es defensa y que es centrocampista o delantero. También señaló que no juega en la Premier y negó algunos nombres como Doku, Haaland, Kane y Olisé. Aunque en el caso de este último, el diario As no lo acaba de descartar, a pesar de las palabras de Florentino Pérez”, señaló Mundo Deportivo.

Lea también Mourinho será el DT de Real Madrid si Florentino Pérez gana las elecciones

Dos nombres del PSG aparecen en el radar

“Con todo eso, aparecen dos nombres como los principales candidatos a ser el jugador que quiere Florentino Pérez. Esos futbolistas son centrocampistas, juegan en el PSG y son portugueses: Vitinha y João Neves”, añadió.



Los próximos días serán más que claves para conocer cuál o cuáles serán los jugadores por los que Florentino Pérez pondrá sobre la mesa esos 150 millones de euros. Permanece la incógnita en el ambiente.