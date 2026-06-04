Nueva gran estrella del Real Madrid firmó contrato por 4 años

El reconocido defensa central francés Ibrahima Konaté firmó contrato con el poderoso Real Madrid de España, considerado por muchos amantes del deporte rey como el mejor equipo de la historia.



El jugador, como bien se sabe, llega procedente del Liverpool de la Premier League de Inglaterra, esto tras no renovar su contrato. El director técnico neerlandés Arne Slot también salió de esta institución.

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El galo fue compañero de Lucho Díaz

El conjunto rojo de la ciudad de The Beatles, Konaté compartió equipo con el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda, quien desde el inicio de la presente campaña viste los colores del Bayern Múnich de Alemania.



Konaté llega a un Real Madrid que tuvo una temporada bastante irregular. Los aficionados de la casa blanca esperan que el defensor central sea un verdadero muro y se afiance de la manera más rápida posible.

Lo mencionado por Romano

“Ibrahima Konaté al Real Madrid, todo confirmado. Contrato de cuatro años ha sido firmado hoy, igual que el de Denzel Dumfries. Ambas incorporaciones están hechas y selladas por Florentino Pérez”, informó al respecto Fabrizio Romano, hace varias horas.

“Anuncios a seguir después de las elecciones”, añadió el reconocido periodista, especializado en el mercado de fichajes, a través de su cuenta oficial de X, antes conocida mundialmente como Twitter.

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El otro jugador que llega al Madrid

Como se puede notar, Romano hace referencia también a Denzel Dumfries, que deja el Inter de Milán de la Serie A de Italia para unirse al proyecto de José Mourinho, quien sería el nuevo director técnico del Real Madrid.



Se esperan más movimientos en el mercado de fichajes por parte de la casa blanca. Habrá que aguardar para conocer cuáles serán los próximos jugadores que firmarán contrato con el poderoso club merengue.