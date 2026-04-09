Frustración de Palmeiras: Jhon Arias confesó el motivo de su decepción contra Junior

El empate 1-1 entre Junior y Palmeiras en Cartagena dejó un sabor amargo en el conjunto brasileño, especialmente en el colombiano Jhon Arias, quien no ocultó su frustración tras un resultado que considera corto para las aspiraciones de su equipo en la Copa Libertadores.

Amargo empate para Palmeiras en Cartagena contra Junior en el debut de la Copa Libertadores

Palmeiras se llevó un punto de Cartagena de Indias, donde visitó al Junior de Barranquilla en la jornada inaugural del Grupo F de la Copa Libertadores y se vio sorprendido por un rival que defendió bien y trató de hacer daño al contragolpe.

En el estadio Jaime Morón, donde Junior juega sus partidos de local en Copa Libertadores mientras amplían su casa, el Metropolitano de Barranquilla, los anfitriones abrieron el marcador con un tanto del veterano Teófilo Gutiérrez, mientras que los brasileños igualaron con una anotación del paraguayo Ramón Sosa.

Palmeiras se fue de Cartagena con más dudas que certezas, tras dejar escapar un triunfo contra Junior

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El extremo fue directo al analizar lo sucedido en el compromiso, dejando claro que el plan inicial era sumar de a tres: “Frustración, un resultado que no estaba planeado. Un juego que podría ser mucho mejor para Palmeiras. Sabemos que es difícil la Libertadores, un torneo difícil”, expresó, evidenciando la inconformidad en el vestuario visitante.

Más allá del marcador, Arias hizo énfasis en las condiciones en las que se disputó el encuentro, señalando que influyeron directamente en el desarrollo del juego: “Es difícil comenzar afuera en estas condiciones, en una grama en las condiciones en la que estaba. Todo lo que envuelve claramente esto influencia el juego”, afirmó.

El colombiano fue más allá y calificó el resultado como una oportunidad desperdiciada para Palmeiras: “Más que ganar un punto, nos vamos con dos puntos perdidos”, sentenció, reflejando la sensación de que el equipo tuvo argumentos para quedarse con la victoria en territorio colombiano.

Uno de los puntos más críticos de sus declaraciones estuvo relacionado con el estado del terreno de juego, que generó sorpresa incluso en el propio jugador. “El mayor sorprendido con el estado de la grama soy yo. Es increíble la condición de la cancha para un partido de este tamaño, de Libertadores. Tienen que revisarlo”, concluyó.