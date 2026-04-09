Presunta emboscada a hinchas del Junior en Cartagena desata alerta por violencia en el fútbol

La violencia vuelve a empañar la antesala de un evento internacional en Cartagena. En la tarde del miércoles 8 de abril, un aficionado del Junior de Barranquilla resultó herido tras ser atacado en inmediaciones del estadio Jaime Morón, en un hecho que ha generado preocupación por la seguridad en el fútbol colombiano. Este hecho se suma a un video de una riña que circula en redes sociales.

Junior y Palmeiras jugaron en el estadio Jaime Morón por la Copa Libertadores

Palmeiras se llevó este miércoles un punto de Cartagena de Indias, donde visitó al Junior de Barranquilla en la jornada inaugural del Grupo F de la Copa Libertadores y se vio sorprendido por un rival que defendió bien y trató de hacer daño al contragolpe.

En el estadio Jaime Morón, donde Junior juega sus partidos de local en Copa Libertadores mientras amplían su casa, el Metropolitano de Barranquilla, los anfitriones abrieron el marcador con un tanto del veterano Teófilo Gutiérrez, mientras que los brasileños igualaron con una anotación del paraguayo Ramón Sosa.

Al final ninguno de los dos equipos logró anotar y los brasileños se llevaron un punto de Cartagena de Indias.

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De acuerdo con la información revelada por El Universal, el incidente se registró horas antes del compromiso internacional frente a Palmeiras por la Copa Libertadores. Testigos señalaron que el hincha fue interceptado por un grupo de presuntos barristas del Real Cartagena, quienes lo rodearon y lo agredieron violentamente, causándole lesiones en la cabeza. Tras el ataque, los responsables huyeron sin ser capturados.

En medio de la emergencia, un agente del dispositivo de movilidad que hacía presencia en la zona intervino para auxiliar al herido, facilitando su traslado y la atención de primeros auxilios de manera oportuna.

Sin embargo, este no fue el único hecho que alteró el orden público. En cercanías del barrio Villa Rosita, buses que transportaban a seguidores del conjunto ‘rojiblanco’ también fueron blanco de ataques con botellas y piedras, generando momentos de tensión y pánico entre los ocupantes.

La situación no tomó por sorpresa a las autoridades. Horas antes, en redes sociales ya se habían detectado mensajes amenazantes entre barras, lo que anticipaba posibles enfrentamientos. Para este compromiso, la Policía Nacional había dispuesto un operativo con más de 600 uniformados, distribuidos en diferentes puntos estratégicos para garantizar la seguridad antes, durante y después del partido.

Estos hechos han despertado indignación entre los aficionados, quienes cuestionan la efectividad de las medidas implementadas en este tipo de encuentros considerados de alto riesgo. Entretanto, las autoridades avanzan en las investigaciones para dar con los responsables de los ataques.