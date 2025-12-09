¿Fue Daniel Muñoz? Revelan identidad del futbolista arrestado en Inglaterra

Daniel Muñoz fue protagonista en las últimas noticias de los diarios deportivos colombianos, sin embargo, el lateral no fue destacado por marcar algún gol o asistencia jugando con el Crystal Palace, sino más bien por un hecho extra futbolístico.

El lateral derecho de la Selección Colombia fue acusado de ser protagonista de una agresión a un aficionado en un bar de Londres en la madrugada del pasado sábado, así lo dejó claro un hombre que supuestamente fue testigo de los hechos, una situación que explicaría la ausencia de Muñoz en el más reciente partido del Crystal Palace disputado el domingo ante el Fulham.

Revelan identidad del futbolista arrestado en Inglaterra: ¿fue Daniel Muñoz?

De acuerdo con información del diario The Sun y las declaraciones de un testigo a este diario inglés, el problema involucró a Ivan Toney, futbolista de 29 años que ha vestido la camiseta de la Selección de Inglaterra, jugador que fue arrestado por la policía tras presuntamente agredir a un aficionado.

El testigo que se encontraba en el bar relató lo sucedido al medio británico: “Él [Toney] pasó junto a la mesa de un grupo de chicos. Uno de ellos lo reconoció y dijo: ‘Oh, es Iván Toney’, y trató de rodearle el cuello con las manos para tomarse una foto con él. Entonces Toney dijo: ‘Quítate, quítate’ y terminó dándole un cabezazo a uno de los chicos”.

¿Por qué confundieron a Ivan Toney con Daniel Muñoz?

Cuando comentaron la noticia desde territorio inglés, aseguraban que el futbolista protagonista del pleito tiene 29 años y juega en selección, características que coincidían con Daniel Muñoz, además, un hombre acusó al colombiano de estar en ese bar, versión que ha sido desmentida tras los relatos del testigo y un video en redes sociales que confirma el arresto de Toney.









Cabe mencionar que el delantero inglés, que jugó durante cinco años en el Brentford, emigró en agosto del 2024 al club árabe de Al Ahli a cambio de 40 millones de libras esterlinas.