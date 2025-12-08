Mourinho enloquece con Richard Ríos: revelan plan para recuperar su nivel

Las primeras semanas de Richard Ríos en el Sport Benfica no fueron las mejores. Su adaptación fue muy complicada en el fútbol europeo, pero, poco a poco, José Mourinho empezó a trabajar personalmente con el volante de la Selección con la necesidad de recuperar su mejor versión.

Vea también: ¡Por fin tendrá descanso! Kompany tomó decisión con Lucho

En la Champions las cosas tampoco acompañaron ni al Benfica ni a Richard Ríos con las primeras derrotas que dejaron a la institución en el fondo de la tabla. De hecho, en el partido frente al Chelsea, los ingleses ganaron con un gol en contra del colombiano que complicó aún más su trayectoria en el ‘Viejo Continente’.

El entrenador portugués afirmó que quería trabajar en encontrar el mejor nivel del antioqueño, “veo razones para ayudarlo mucho. Veo razones para intentar sacar lo mejor de él. Veo razones para intentar no pedirle cosas que le cuestan. En otras palabras, veo razones para analizarlo a fondo, estar muy cerca de él, protegerlo al máximo y, al mismo tiempo, intentar que muestre sus fortalezas y oculte sus debilidades”.

EL PLAN DE MOURINHO CON RICHARD RÍOS PARA SACARLO FIGURA EN PORTUGAL

Richard Ríos ya firmó su primer gol con el equipo lisboeta ganando desde las alturas en la Copa de Portugal ante Atlético. Esto revitalizó al volante colombiano que se volvió a ganar los aplausos de los seguidores que al principio le habían dado duro a la adaptación compleja del ex Palmeiras.

Le puede interesar: Más problemas en Inglaterra: El conflicto Salah-Liverpool parece no terminar

Además de su gol, también ha aportado con recuperaciones, llegadas al arco rival y brindó una asistencia. Poco a poco se va forjando la planificación ideal del entrenador que pasó por el Real Madrid, Chelsea, Manchester United, entre otros. El Diario Récord de Portugal desglosó los aspectos que le ha trabajado José Mourinho desde que llegó al banquillo.

Lo primero es destacar que, “es esencial para José Mourinho, cada vez más adaptado por el tiempo de calidad”. Esto llevó a que Richard se afianzara como indiscutible titular con un trabajo mancomunado que consiste en, “no correr tantos metros, preservando su energía para las acciones en ataque”.

En ese sentido, el volante debe ser cuidadoso para no sentir tanto desgaste en el campo de juego para que pueda acompañar a su equipo en las facetas ofensivas. De la mano con lo anterior, José Mourinho puntualizó en “dar libertad para decidir en el campo y afinar a Richard Ríos”.

Lea también: [VIDEO] Duván Zapata volvió con golazo: cortó racha de un año

De esa manera, José Mourinho ha intentado recuperar el mejor nivel de Richard Ríos que sigue afianzándose dentro del esquema de juego del elenco portugués y de la dirección técnica del ex Real Madrid. El Benfica y Ríos tendrán que mejorar notablemente en la UEFA Champions League en donde todavía aspiran a los Play-Offs y deberán enfrentar al Napoli.