Galatasaray vs İstanbulspor EN VIVO HOY miércoles 4 de febrero - Copa de Turquía

Este miércoles 4 de febrero, Galatasaray recibirá a İstanbulspor en un duelo correspondiente a la fase de grupos de la Copa de Turquía, con la localía del equipo que lidera la Super Liga.

El cuadro local llega en un gran momento, liderando la tabla de la Super Liga con 49 puntos tras 20 fechas, tres por encima de Fenerbahce, lo que le da confianza y buen ánimo de cara a este compromiso copero.

Por su parte, İstanbulspor, equipo que milita en la categoría de ascenso, se ubica en la decimotercera posición de su torneo, enfrentando un reto importante al medirse con uno de los equipos más fuertes del país.

Con jugadores como Davinson Sánchez y Yaser Asprilla en el plantel, Galatasaray parte como favorito en este enfrentamiento, buscando consolidar su supremacía en el partido y mantener el buen nivel mostrado en la liga local.

Galatasaray vs İstanbulspor: cómo VER EN VIVO HOY miércoles 4 de febrero

El partido Galatasaray vs İstanbulspor por la fase de grupos de la Copa de Turquía se disputará este miércoles 4 de febrero a partir de las 20:30 (hora local). El duelo se podrá ver en A Spor, MAX Sport 4, ZhiBo8, VG+ y SportKlub, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 12:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 14:30

España: 19:30

Bolivia y Venezuela: 13:30

Estados Unidos: 13:30 (D.C. y Florida) - 12:30 (Chicago) - 9:30 (Los Ángeles)

México: 11:30