[Video] Falcao estuvo cerca de firmar con un club europeo antes de volver a Millonarios

Radamel Falcao García tuvo la oportunidad de regresar al fútbol europeo antes de firmar por segunda vez con Millonarios FC, según reveló Carlos Antonio Vélez en su programa Palabras Mayores, replicando información publicada por el Diario Record de Portugal.

El delantero colombiano, quien aparecía como agente libre, buscaba equipo en distintas ligas con la intención de mantenerse activo de cara al Mundial 2026, lo que abrió la posibilidad de un regreso a la Primeira Liga de Portugal, donde ya defendió los colores del Porto entre 2009 y 2011.

Lea también Boca Juniors iría a la carga por un jugador de Millonarios

Falcao estuvo en negociaciones con Estrela da Amadora

Según el diario luso, Falcao sostuvo conversaciones con el Estrela da Amadora, club que llegó a considerar su fichaje como agente libre para reforzar su ataque y proyectar su nombre internacionalmente.

“El delantero colombiano, próximo a cumplir 40 años, pasó varias semanas en conversaciones con el Estrela da Amadora, que incluso consideró ficharlo con libertad”, indicó Record.

Además, el medio destacó que el presidente del club, Paulo Lopo, veía en Falcao “una solución para el ataque y una palanca que permitiría al Estrela proyectar su nombre a nivel mundial”.

Sin embargo, al final del período de negociación, entre finales de diciembre y principios de enero, el club portugués decidió no avanzar con el fichaje “debido al esfuerzo financiero que requería y a las dudas sobre si, a sus casi cuarenta años, Falcao aún podría ser un jugador útil en la segunda mitad de la temporada”.

Estrella da Amadora que actualmente ocupa la decimosegunda posición en la Primeira Liga, también habría descartado el fichaje de Falcao atendiendo que es un jugador con historial de lesiones que podrían limitar su rendimiento inmediato.

Lea también Santa Fe advirtió a Sencia y a la Alcaldía de Bogotá por la cancha de El Campín

Falcao, consciente de estos factores, optó por regresar a Millonarios FC, donde ya había vivido una primera etapa con minutos y continuidad -pero sin títulos- para mantenerse en forma y aspirar a un cupo en la selección colombiana para el Mundial 2026.

El delantero colombiano llegó a Millonarios con la expectativa de aportar su experiencia y liderazgo, además de conseguir, por fin, un título con el equipo del cual se considera hincha.