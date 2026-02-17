Galatasaray vs Juventus EN VIVO HOY martes 17 de febrero - Champions League

Galatasaray y Juventus se enfrentan este martes 17 de febrero en el partido de ida de los playoffs rumbo a los octavos de final de la UEFA Champions League. El compromiso marcará el inicio de una serie decisiva que definirá cuál de los dos clubes avanzará a la siguiente ronda del certamen europeo.

El equipo turco llega a esta instancia luego de finalizar en la casilla 20 de la fase liga, sumando 10 puntos, lo que le permitió mantenerse con vida en el torneo continental. Ahora, en condición de local, buscará aprovechar el respaldo de su afición para sacar ventaja en el primer duelo de la llave.

Por su parte, la Juventus terminó en la decimotercera posición de la fase anterior con 13 unidades, registro que le dio un mejor margen en la clasificación general. El conjunto italiano intentará llevarse un resultado positivo de Estambul para definir la serie en casa la próxima semana, cuando se dispute la vuelta en Turín.

Uno de los focos de atención estará en el colombiano Davinson Sánchez, quien se perfila como protagonista en la defensa del Galatasaray. El zaguero cafetero será clave para contener el ataque de la Juventus y mantener vivas las aspiraciones de su equipo en esta eliminatoria europea.

Galatasaray vs Juventus: cómo VER EN VIVO HOY martes 17 de febrero

El partido Galatasaray vs Juventus por la ronda de playoffs a octavos de final de la Champions League se disputará este martes 17 de febrero a partir de las 20:45 (hora local). El duelo se podrá ver en Espn, Disney+, tabii y Movistar +, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 12:45

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 14:45

España: 19:45

Bolivia y Venezuela: 13:45

Estados Unidos: 13:45 (D.C. y Florida) - 12:45 (Chicago) - 9:45 (Los Ángeles)

México: 11:45