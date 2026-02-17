La Selección Colombia podría quedarse sin DT: Lorenzo es llamado por un club grande

El futuro de Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia podría tener un giro inesperado. En las últimas horas surgió información desde Argentina que lo vincula con uno de los clubes más importantes del continente, lo que ha generado inquietud en el entorno del combinado nacional.

Según reveló Clarín en su sección de Deportes este lunes 16 de febrero, Lorenzo está en los planes de Boca Juniors para asumir la dirección técnica. La noticia rápidamente tomó fuerza tanto en Argentina como en Colombia.

La publicación calificó la posibilidad como algo “utópico”, aunque dejó claro que no es un escenario completamente descartable. El nombre del actual seleccionador colombiano aparece como una alternativa interesante para liderar un nuevo proyecto en el xeneize.

¿Cuándo llegaría Lorenzo a Boca Juniors?

De concretarse algún acercamiento formal, el movimiento no sería inmediato. En caso de llegar a un acuerdo, Lorenzo asumiría en Boca después de la Copa del Mundo 2026, pues no interrumpirá su contrato vigente con la Federación Colombiana de Fútbol.

Actualmente, el entrenador de Boca Juniors es Claudio Úbeda, quien asumió el cargo tras la muerte de Miguel Ángel Russo. La dirigencia evalúa opciones a futuro para consolidar un proceso deportivo sólido y competitivo.

Néstor Lorenzo ya había pasado por Boca Juniors

En cuanto a su vínculo con Boca, Lorenzo tuvo un breve paso como futbolista entre 1996 y 1997, periodo en el que disputó 14 partidos oficiales con la camiseta del club argentino.

Como director técnico, Lorenzo nunca ha estado al frente de un club argentino. Su experiencia más destacada en propiedad fue en Melgar de Arequipa, donde alcanzó un rendimiento del 61,9 % luego de 35 victorias, 12 empates y 16 derrotas en 63 partidos.

Otros entrenadores que han sonado para Boca

Otros entrenadores que han sido acercados a Boca Juniors son Antonio Mohamed, Cristian González y Rubén Darío Insúa, lo que evidencia que la búsqueda del club continúa abierta y con varios nombres en carpeta.

Por ahora, Néstor Lorenzo sigue enfocado en su trabajo con la Selección Colombia, pero la posibilidad de un regreso a Boca como entrenador deja abierta una puerta que podría cambiar el rumbo del combinado nacional después del Mundial de 2026.