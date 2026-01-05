Galatasaray vs Trabzonspor EN VIVO HOY lunes 5 de enero - Supercopa de Turquía

Este lunes 5 de enero se disputará la primera semifinal de la Supercopa de Turquía, en la que Galatasaray y Trabzonspor se enfrentarán por un cupo en la gran final del certamen.

El compromiso se jugará en el Gaziantep Büyükşehir Stadyumu, escenario neutral designado para albergar esta fase decisiva del torneo que reúne a los equipos más destacados del fútbol turco.

Lea también Juan Guillermo Cuadrado se pronunció tras la captura de Nicolás Maduro y exaltó a Donald Trump

El encuentro está programado para iniciar a las 20:30 (hora local), y genera gran expectativa por tratarse de dos clubes históricos, habituales protagonistas en las competencias nacionales.

El ganador de este duelo avanzará a la final, donde se medirá con el equipo que resulte victorioso de la otra semifinal entre Fenerbahce y Samsunspor, serie que se disputará este martes 6 de enero.

Galatasaray vs Trabzonspor: cómo VER EN VIVO HOY lunes 5 de enero

El partido Galatasaray vs Trabzonspor por la semifinal de la Supercopa de Turquía se disputará este lunes 5 de enero a partir de las 12:30 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Sport 1, Arena 3 Premium y On Time Sports, y sus emociones se podrán seguir a través de las redes sociales de ambos clubes.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 12:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 14:30

Bolivia y Venezuela: 13:30

Estados Unidos: 11:30 (D.C. y Florida) - 12:30 (Chicago) - 9:30 (Los Ángeles)

México: 11:30

Marruecos: 20:30

España: 19:30

Tweets by GalatasaraySK