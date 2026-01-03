El futbolista colombiano Juan Guillermo Cuadrado se pronunció en las últimas horas a raíz de la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, en un hecho que generó impacto mundial y un intenso debate político y social.

El mensaje de Cuadrado por la captura de Maduro

A través de su cuenta oficial de Instagram, Cuadrado publicó una historia —que posteriormente fue eliminada— en la que expresó su sentir frente a lo ocurrido, utilizando un mensaje breve pero contundente: “Oremos por Venezuela”.

En la misma publicación, el jugador colombiano añadió: “Feliz por todos mis hermanos venezolanos. La espera fue larga, apareció el Rey de la Justicia. Venezuela libre”, palabras que rápidamente se viralizaron en redes sociales antes de ser borradas.

Las declaraciones de Cuadrado se dieron en medio de un ambiente de alta tensión internacional, luego de que se difundieran versiones sobre una acción del Ejército de Estados Unidos contra Maduro en Venezuela.

Cabe recordar que Nicolás Maduro ha sido señalado por amplios sectores de la comunidad internacional como un dictador y como uno de los principales responsables de la crisis política, económica y humanitaria que ha provocado el éxodo de millones de venezolanos.

Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump había reiterado en varias ocasiones su intención de actuar contra el régimen venezolano, presentándose como un defensor de la democracia, aunque analistas no descartan intereses estratégicos ligados a los recursos petroleros del país.

Lo cierto es que las opiniones permanecen profundamente divididas, con países que han expresado respaldo a Venezuela, otros a Estados Unidos, y algunos más que se han ofrecido como mediadores, mientras se especula sobre una eventual intervención de la ONU.

En ese contexto, el mensaje de Cuadrado no pasó desapercibido y generó reacciones encontradas, tanto de apoyo como de crítica, evidenciando cómo el fútbol y sus protagonistas también se convierten en actores del debate público.

Juan Guillermo Cuadrado, de 37 años, actualmente milita en el Pisa de Italia y ha tenido un último periodo marcado por las lesiones, aunque su voz sigue teniendo peso mediático, especialmente cuando se pronuncia sobre temas que trascienden lo deportivo.