¿Gandolfi busca redención? Se reencontraría con colombianos en México

El entrenador argentino Javier Gandolfi tiene nuevo destino en su carrera. Tras varios meses de inactividad desde su salida de Atlético Nacional, el estratega volverá a dirigir y asumirá como nuevo técnico en la Liga MX.

Gandolfi, de 45 años, es recordado en el fútbol colombiano por su paso reciente por el conjunto verdolaga, donde asumió el cargo tras la exitosa etapa del mexicano Efraín Juárez. Durante su ciclo al frente del equipo antioqueño logró conquistar la Superliga Colombiana, aunque su proceso también estuvo marcado por resultados irregulares en la liga local y una eliminación temprana en la Copa Libertadores.

Tras su salida de Nacional: Gandolfi está cerca de asumir un nuevo reto en el fútbol mexicano

El argentino Javier Gandolfi podría ser oficializado en las próximas horas como nuevo entrenador de Club León, lo que marcaría un nuevo capítulo en su joven carrera como director técnico.

Tras retirarse como futbolista profesional, Gandolfi inició su proceso en los banquillos como asistente en Talleres de Córdoba. En septiembre de 2022 asumió de manera interina la dirección técnica del club tras la salida de Pedro Caixinha y, gracias a sus resultados, fue confirmado como entrenador principal para la temporada 2023.

Posteriormente, en diciembre de 2023, dio el salto internacional al asumir el mando de Independiente del Valle, donde reemplazó a Martín Anselmi. Aunque alcanzó dos finales con el club ecuatoriano, no logró conquistar títulos y su ciclo terminó a finales de 2024.

En 2025 llegó al banquillo de Atlético Nacional tras la salida de Efraín Juárez. Sin embargo, una racha de resultados negativos y una sanción administrativa precipitaron su salida en septiembre de ese mismo año. Ahora, Gandolfi está cerca de asumir un nuevo reto en el fútbol mexicano.

El estratega viajará en las próximas horas a territorio mexicano: se reencontrará con colombianos

Según reportes de la prensa mexicana, el acuerdo entre Gandolfi y León ya está cerrado, por lo que el estratega viajará en las próximas horas a territorio mexicano para firmar su contrato y dirigir su primer entrenamiento, reemplazando al técnico saliente Ignacio Ambriz.

El entrenador también cuenta con un pasado como futbolista en el balompié mexicano, donde defendió los colores de Jaguares de Chiapas y Club Tijuana.

En su nueva etapa al frente del conjunto esmeralda, Gandolfi se encontrará con varios jugadores colombianos en la plantilla, entre ellos Stiven Barreiro, Díber Cambindo, Jordan García y Daniel Arcila.