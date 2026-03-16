¿Confirmado? Cristiano Ronaldo, atractivo de la reapertura del histórico Estadio Azteca

La posible presencia de Cristiano Ronaldo se ha convertido en el principal atractivo para la reapertura del histórico Estadio Azteca, escenario que recibirá el próximo 28 de marzo el amistoso internacional entre la Selección de México y la Selección de Portugal durante la próxima fecha FIFA.

El histórico Estadio Azteca continúa avanzando en su proceso de remodelación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, y recientemente se conocieron nuevos detalles sobre el estado actual de las obras.

Avances en una nueva zona de restaurante y bar del Estadio Azteca: enfrentará a Portugal el 28 de marzo

A través de redes sociales, varios usuarios han compartido imágenes y videos que muestran el progreso en diferentes sectores del emblemático escenario deportivo. La cuenta especializada @MXESTADIOS reveló avances en una nueva zona de restaurante y bar ubicada sobre el sector de palcos, del lado de Tlalpan, un espacio que conectará directamente con la tribuna y permitirá a los aficionados disfrutar del servicio gastronómico con vista al terreno de juego.

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Además, también se conocieron imágenes del proceso de instalación del nuevo nombre del recinto, que será visible en una franja roja que rodeará parte de la estructura del estadio. Estos trabajos hacen parte de la modernización del escenario, que durante el torneo mundialista será denominado Estadio Ciudad de México.

Las obras avanzan a contrarreloj para que el estadio esté listo para el duelo internacional que marcará su reapertura parcial.

El capitán portugués Cristiano Ronaldo fue incluido en la convocatoria preliminar de Portugal

El encuentro marcará el regreso de uno de los estadios más emblemáticos del fútbol mundial tras su proceso de renovación, y desde la Federación Mexicana de Futbol apostaron por un rival de alto nivel para la ocasión. La presencia del combinado portugués, dirigido por Roberto Martínez, y la posibilidad de ver al astro luso en el campo han generado una enorme expectativa entre los aficionados.

Sin embargo, la participación del delantero todavía no está asegurada. El futbolista del Al‑Nassr sufrió una lesión a finales de febrero durante un compromiso con su club y desde entonces se encuentra en proceso de recuperación, lo que ha puesto en duda su presencia en el duelo frente al combinado mexicano.

Según reportes del diario saudí Al‑Riyadh, el capitán portugués fue incluido en la convocatoria preliminar junto al atacante João Félix. No obstante, su participación dependerá del informe médico final que determine si está en condiciones de sumar minutos.

En caso de confirmarse su presencia, sería la primera vez que Cristiano Ronaldo dispute un partido en territorio mexicano, un hecho que añadiría un capítulo especial a la historia reciente del Azteca. Mientras tanto, la expectativa crece en torno a un encuentro que también servirá de preparación para ambas selecciones en el camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026.