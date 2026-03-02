Gil Vicente vs Benfica EN VIVO HOY lunes 2 de marzo - Primeira Liga

Gil Vicente FC y SL Benfica se enfrentan este lunes 2 de marzo en compromiso correspondiente a la fecha 24 de la Primeira Liga de Portugal, en un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos en la recta decisiva del campeonato.

El encuentro se disputará en el Estadio Ciudad de Barcelos, escenario donde el conjunto local buscará hacerse fuerte para mantenerse en la pelea por puestos internacionales. Gil Vicente llega ubicado en la quinta posición con 40 puntos, manteniéndose como uno de los animadores inesperados del torneo.

Por su parte, Benfica ocupa la tercera casilla con 55 unidades y, aunque se encuentra a diez puntos del liderato, todavía conserva opciones matemáticas en la lucha por el título, por lo que está obligado a sumar fuera de casa para no perder terreno frente a sus rivales directos.

En el cuadro visitante se espera nuevamente el protagonismo del colombiano Richard Ríos, quien ha venido ganando protagonismo en el mediocampo del Benfica y apunta a ser pieza clave en un compromiso que puede marcar el rumbo del equipo lisboeta en la temporada.

Gil Vicente vs Benfica: cómo VER EN VIVO HOY lunes 2 de marzo

El partido Gil Vicente vs Benfica por la fecha 24 de la Primeira Liga se disputará este lunes 2 de marzo a partir de las 15:15 p. m. (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Espn Brasil, GolTV y Claro TV, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 15:15

España: 21:15

Portugal: 20:15

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:15

Bolivia y Venezuela: 16:15

Estados Unidos: 16:15 (D.C. y Florida) - 15:15 (Chicago) - 12:15 (Los Ángeles)

México: 14:15