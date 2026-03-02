[Video] FCF anunció un nuevo amistoso de la Selección Colombia previo al Mundial

La Federación Colombiana de Fútbol entregó este lunes nuevos detalles sobre la preparación final de la Selección Colombia rumbo a la Copa del Mundo, luego de un anuncio realizado por su presidente Ramón Jesurún.

Durante un evento desarrollado en la sede deportiva de la FCF en Bogotá, el dirigente confirmó que el combinado nacional disputará su último partido amistoso previo al Mundial el próximo 7 de junio en Estados Unidos, compromiso que marcará el cierre definitivo de la fase de preparación.

Colombia jugaría contra Jordania

Aunque Jesurún evitó confirmar oficialmente el rival, todo apunta a que el adversario será la Selección de Jordania, equipo que también aseguró su clasificación a la próxima cita orbital y que serviría como examen competitivo antes del debut mundialista.

La intención del cuerpo técnico es que para ese compromiso ya esté concentrado el grupo completo, por lo que los 26 futbolistas convocados al Mundial estarían presentes en territorio estadounidense.

De esta manera, el amistoso no solo permitirá ajustar aspectos tácticos, sino también consolidar la idea de juego del entrenador y fortalecer la convivencia del plantel en la recta final previa al certamen internacional.

Grupos de Colombia y Jordania en el Mundial

Cabe recordar que la Selección Colombia quedó ubicada en el grupo K, donde enfrentará a Selección de Portugal, Selección de Uzbekistán y al ganador del repechaje entre Selección de RD Congo, Selección de Jamaica y Selección de Nueva Caledonia.

Por su parte, Jordania integrará el grupo J, compartiendo zona con potencias como la Selección de Argentina, además de Selección de Argelia y Selección de Austria.

El duelo amistoso se perfila entonces como la última prueba para ambas selecciones, que ya tienen definido su itinerario y solo ultiman detalles pensando en tener una buena presentación en el campeonato mundial.

Así, la Federación Colombiana de Fútbol continúa definiendo la hoja de ruta del combinado nacional, que al día de hoy cuenta con varios jugadores como alternativa para el Mundial, pues la convocatoria no está definida.