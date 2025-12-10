Giro radical en el futuro de Miguel Ángel Borja, ¿se cae el fichaje?

Uno de los jugadores que River Plate decidió dejar salir en este mercado de fichajes fue el delantero colombiano Miguel Ángel Borja, futbolista que después de 3 años y medio militando la ‘banda cruzada’ dice adiós y tendrá que empezar a buscar equipo como agente libre.

El atacante de 32 años, que anotó 62 goles en 159 partidos disputados con la camiseta del equipo ‘Millonario’, ya tendría varios pretendientes que buscan contar con sus servicios, sin embargo, una información reciente ha desmentido un fichaje que se daba por cantado.

Lea también: Álvaro Montero volvería al fútbol colombiano en 2026: no seguirá en Vélez

Miguel Ángel Borja no jugaría en Cruz Azul

El exjugador de clubes como Santa Fe, Atlético Nacional, Palmeiras y Junior de Barranquilla, fue vinculado con Cruz Azul de México, incluso, el periodista Mariano Olsen aseguró que el delantero cordobés ya había firmado con el equipo ‘cementero’ donde recordemos también militan los colombianos Kevin Mier y Willer Ditta, sin embargo, el mismo comunicador se encargó de desmentir esa situación.

Olsen publicó en sus redes sociales que la información recolectada no fue verídica y que falló en el proceso de indagación, ofreciendo disculpas a sus seguidores y a todo el que haya molestado con esta noticia, asegurando que Borja no tiene nada listo con Cruz Azul.





Lea también Flamengo impone condiciones: la cifra que piden al Marsella por Carrascal

Borja respondió a los coqueteos del FPC

Reportes indican que el delantero que tuvo paso por la Selección Colombia, ha dejado claro a su representante que su prioridad es seguir jugando en el fútbol del extranjero y que por ahora no contempla la chance de volver al balompié colombiano, sin embargo, de no encontrar buenas ofertas en el exterior podría abrir la puerta a equipos como Nacional o Junior, clubes que podrían costear su salario.

Así las cosas, el futuro de Miguel Ángel Borja sigue siendo una incógnita, presumiendo que equipos de la Liga MX o de la MLS estarían interesados en él, jugador que pese a su floja campaña pasada conRiver Plate, sigue siendo un atacante a tener en cuenta que goza de buena trayectoria internacional, campeón de Sudamericana con Sante Fe (2015) y de Libertadores con Nacional (2016).