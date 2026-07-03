VIDEO - Cabo Verde complica la clasificación de Messi con golazo al Dibu

La selección de Cabo Verde encontró premio a su insistencia en el segundo tiempo y logró igualar 1-1 frente a Argentina gracias a un gol de Deroy Duarte al minuto 59, en un partido lleno de intensidad correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial.

El mediocampista apareció en el momento justo para devolverle la esperanza a su equipo y silenciar por unos instantes a los aficionados argentinos presentes en el estadio.

VIDEO: Cabo Verde hizo la épica y le empató a Argentina

Hasta ese momento, la Albiceleste controlaba buena parte del compromiso después de haberse adelantado en el marcador durante la primera mitad. Sin embargo, Cabo Verde nunca renunció al ataque y fue creciendo con el paso de los minutos, aprovechando los espacios que comenzó a dejar el conjunto sudamericano.

La jugada del empate nació tras una recuperación en la mitad del campo que permitió una rápida transición ofensiva. Cabo Verde desbordó por la banda derecha y el balón llegó a los pies de Deroy Duarte, quien encontró el espacio suficiente para sacar un remate dentro del área.

El tanto cambió por completo el desarrollo del partido. Argentina, que hasta entonces administraba la ventaja con relativa tranquilidad, se vio obligada a adelantar sus líneas para recuperar la diferencia. El equipo dirigido por su cuerpo técnico aumentó la presión sobre el arco rival, mientras Surinam ganó confianza y comenzó a creer que la sorpresa era posible.

¿Contra quién jugará el ganador de Argentina y Cabo Verde?

El ganador de esta llave avanzará a los octavos de final, en donde ya tienen un rival confirmado, el cual es la Selección de Egipto, comandada por Mohamed Salah.

Este duelo se llevará a cabo en el Estadio Atlanta el martes 7 de julio sobre las 11:00 a.m. hora de Colombia.