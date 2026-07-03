[VIDEO] ‘Dibu’ fue exigido vs Cabo Verde: la primera salvada del partido

Una de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México es nada más ni nada menos que Cabo Verde. La selección africana participa por primera vez en el torneo y los caboverdianos lograron instalarse para los dieciseisavos de final.

En la fase de grupos tuvieron que medirse con España en un empate sin goles, Uruguay con otra igualdad a dos tantos, y frente a Arabia Saudita con otra igualdad en ceros. Esto los dejó en la segunda plaza de la zona después de un papelón uruguayo y de los saudíes.

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Aunque esperaba un camino más sencillo, le tocó tal vez uno de los peores escenarios enfrentando a Argentina, actual campeón del mundo. Sin embargo, le hizo un partido difícil sin pocas llegadas, pero exigió en una que otra oportunidad a Emiliano ‘Dibu’ Martínez.

LA ATAJADA DEL ‘DIBU’ MARTÍNEZ ANTES DEL GOL DE CABO VERDE

Argentina se llevó la victoria en la primera parte con un golazo de Lionel Andrés Messi que llegó a su séptimo tanto en el certamen. El argentino controló y sacó un zurdazo tremendo para romper el arco de Vozinha. Por las oportunidades que falló, la ‘Albiceleste’ sufrió en el segundo tiempo.

Era un partido tranquilo para Emiliano Martínez sin atajadas y sin remates de Cabo Verde que los exigiera. Se animaron los caboverdianos con un disparo que rozó en un contrario y se fue al córner. Esa fue la primera aproximación por parte de los africanos.

Sobre los 54 minutos fue la primera intervención por parte de Emiliano el ‘Dibu’ Martínez. Un remate de Deroy Duarte tomó a un arquero muy tapado y atento por la posibilidad de un desvío con tantas piernas. Sin embargo, con mucha seguridad se quedó con la pelota.

Este fue el comienzo para las oportunidades de Cabo Verde que tocó puerta en una que otra aproximación más en un duelo para el recuerdo para Pedro Leitao ‘Bubista’ y para toda la nación africana. Especialmente porque luego, el mismo Deroy Duarte desató la locura con un remate cruzado sobre los 59 minutos para anotar el empate.