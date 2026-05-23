Millonarios y Chicó empatan parcialmente 1-1, goles al minuto 1 y al minuto 24, la Copa Betplay se disputa en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Es el gol más rápido en la historia de la Copa, superando a un anterior registro de 54 segundos.

Tras un pase de Steven Vega y anotación de Jorge Cabezas Hurtado el equipo embajador se fue adelante en el marcador a los 28 segundos.

Es el goleador del equipo en este torneo con tres anotaciones en dos encuentros. Gol de entrada para Millonarios: Boyacá Chicó sufre en la Copa Betplay.

Al término de la primera etapa el equipo embajador mantiene un empate, y aunque en llegadas y aproximaciones s evio mejor, no pudo capitalizar las ocasiones clara, especialmente en pies de Falcao Garcia.

Chicó espera, se repliega y aprovechan para salir en contragolpe, los dirigidos por Fabian Bustos sufren cuando el equipo rival tiene espacios. Partido entretenido tras la primera parte.

Empate de Boyacá Chicó luego de un contragolpe contra Millonarios