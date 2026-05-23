Millonarios y Chicó empatan parcialmente 1-1, goles al minuto 1 y al minuto 24, la Copa Betplay se disputa en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Es el gol más rápido en la historia de la Copa, superando a un anterior registro de 54 segundos.
Tras un pase de Steven Vega y anotación de Jorge Cabezas Hurtado el equipo embajador se fue adelante en el marcador a los 28 segundos.
Es el goleador del equipo en este torneo con tres anotaciones en dos encuentros. Gol de entrada para Millonarios: Boyacá Chicó sufre en la Copa Betplay.
Al término de la primera etapa el equipo embajador mantiene un empate, y aunque en llegadas y aproximaciones s evio mejor, no pudo capitalizar las ocasiones clara, especialmente en pies de Falcao Garcia.
Chicó espera, se repliega y aprovechan para salir en contragolpe, los dirigidos por Fabian Bustos sufren cuando el equipo rival tiene espacios. Partido entretenido tras la primera parte.