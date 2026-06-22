Messi se convierte en el máximo goleador de los Mundiales con golazo a Austria

Llegó uno de los días más especiales en la historia de Argentina, de los Mundiales y de Lionel Andrés Messi, ya que el capitán de la selección comandada por Lionel Scaloni se convierte de manera oficial en el máximo artillero en la historia de las Copas del Mundo.

Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol mundial gracias al tanto que marcó frente a Austria en la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026. La anotación llegó al minuto 38 del encuentro y le permitió alcanzar los 17 goles en la máxima cita del fútbol, superando así la marca histórica que compartía con el alemán, Miroslav Klose.

Messi llegó a los 17 goles en los Mundiales

El duelo de la segunda fecha para la Selección de Argentina comenzó marcado tras varios tropiezos como el propio penal que erró Messi sobre el minuto 4 y, posterior a ello, un sólido juego defensivo por parte de Austria, quien mantuvo su arco en cero casi todo el tiempo de la primera parte.

Sin embargo, tras varios intentos de la 'Albiceleste' por abrir el marcador, finalmente volvió a aparecer Lionel Messi en el momento y lugar indicado para definir una jugada colectiva y enviar el balón al fondo de la red sobre el minuto 38 del primer tiempo.

La celebración fue especial, consciente de que no se trataba de un gol cualquiera, sino de una anotación que lo colocaba en la cima de una de las estadísticas más prestigiosas de la historia de los Mundiales.

Con este tanto, el jugador del Inter de Miami logró llegar a 17 goles en Copas del Mundo y dejó atrás los 16 que había registrado Klose durante su carrera con la Selección de Alemania.

Messi también llega a 6 partidos consecutivos marcando en la Copa del Mundo

El partido de la segunda fecha del Mundial entre Argentina vs Austria se convirtió en uno de los más especiales en la carrera de Lionel Messi, ya que a pesar de haber errado su penal #34, también se convirtió en el máximo artillero de la competencia y junto con ello igualó el récord de Just Fontaine (Suecia 1958) y Jairzinho (México 1970) convirtiendo gol en 6 partidos consecutivos del Mundial.

Tabla de goleadores históricos del Mundial

1. Lionel Messi (Argentina) - 17 goles

1. Miroslav Klose (Alemania) - 16 goles

3. Ronaldo (Brasil) - 15 goles

4. Kylian Mbappé (Francia) - 14 goles

4. Gerd Müller (Alemania) - 14 goles

5. Just Fontaine (Francia) - 13 goles

6. Pelé (Brasil) - 12 goles

7. Sándor Kocsis (Hungría) - 11 goles

7. Jürgen Klinsmann (Alemania) - 11 goles

9. Gabriel Batistuta (Argentina) - 10 goles