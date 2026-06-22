Gustavo Puerta estuvo a poco de jugar en grande del FPC: ¿Qué pasó?

La Copa Mundial 2026 está dando bastante de qué hablar desde que se dio el pitazo inicial con inesperados resultados, golazos, polémicas arbitrales, pero también con los mejores momentos de algunos futbolistas que, se podría decir, están pasando por su "prime" y lo están haciendo ante los ojos de todo el mundo.
Entre ellos se encuentra justamente una de las jóvenes estrellas de la Selección Colombia, Gustavo Puerta, el futbolista formado en Bogotá FC que dio el salto al fútbol de Europa y ahora es uno de los más influyentes de la 'tricolor', aunque su futuro pudo llegar a ser diferente, ya que estuvo a poco de ser jugador de Santa Fe, pero un técnico frustró el fichaje.
Gustavo Puerta por poco es jugador de Santa Fe
El equipo comandado por Néstor Lorenzo se roba el protagonismo en la Copa Mundial tras un soñado regreso al certamen tras ocho años de ausencia, pero en los cuales fueron surgiendo distintos jugadores que hoy en día tienen un papel fundamental en la selección.
En estos años apareció Luis Díaz, Camilo Vargas se robó la titular y también se empezó a dar a conocer el nombre de Gustavo Puerta, quien fue escalando de a poco desde la segunda división del FPC y las divisiones menores de la Selección Colombia hasta llegar al equipo absoluto.
Gustavo Puerta es el hombre del momento por su buen desempeño, pero recientemente se dio a conocer una historia que pudo cambiar su futuro y es que estuvo a punto de ser jugador de Santa Fe, pero Jhonatan Risueño frustró el traspaso cuando llegó a Bogotá.
“Para tener al jugador motivo, genero un medio conflicto con él. Veo que el jugador tiene la personalidad de ‘me quiero ir para Santa Fe’, entonces le dije ‘si te quieres ir con Cardetti a Santa Fe no hace falta que entrenes más aquí, vete al camerino y hasta que tu no quieras estar aquí y trabajar conmigo no hace falta que vuelvas". Dijo Risueño en Ditu.
Lorenzo se sinceró con respecto a la titularidad de Gustavo Puerta
Gustavo Puerta poco a poco aprovechó el "voto de confianza" que le dio Néstor Lorenzo y junto con ello se llegó a ganar la titularidad por encima de un hombre que estaba prácticamente consolidado, Richard Ríos.
"Gracias a Dios todos están bien, todos están disponibles. Puerta es un volante completo como lo es Richard Ríos también, tiene marca, juego, dinámica y es un jugador que nos puede ayudar bastante en el terreno de juego".
Gustavo Puerta habló de su titularidad
Puerta habló primero de su titularidad. “La verdad, que muy contento, muy emocionado por haber comenzado un campeonato del mundo. Lo soñé, soñaba siempre con estar en la convocatoria, con ser elegido y, bueno, hoy Dios me puso en el camino a estar de titular. No me lo creía al principio, pero bueno, gracias a Dios pude hacer un gran trabajo. Y bueno, esto se lo dedico a mi familia, a mi esposa, a mi hija, a toda esa gente, a mis padres que siempre me han apoyado. Y quiero también mandar un saludo a todo el pueblo victoriano, que debe estar orgulloso de este hijo que hace las cosas bien”, manifestó.
Luego, el mediocampista hizo referencia a la recuperación de pelota que tuvo para ayudar en el segundo gol tricolor. “Sí, sí, es algo que nos pide mucho el profe, el presionar, el saltar siempre a la presión. Y bueno, creo que lo hice muy bien con Lerma, y bueno, ahí se nos da la opción para el segundo gol, que se la pongo a Lucho. Y bueno, ya sabes, Lucho, cómo define”, agregó.