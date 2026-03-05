El delantero argentino Rodrigo Contreras silenció este miércoles 4 de marzo al estadio Atanasio Girardot al abrir el marcador para Millonarios en el compromiso contra Atlético Nacional por la fase preliminar de la Copa Conmebol Sudamericana.

Cuando el cuadro 'verdolaga' estaba arremetiendo en contra el arco 'embajador', el atacante sorprendió con un soberbio golazo desde antes de la mitad de la cancha.

En el minuto 19, Contreras disputó un balón dividido con el zaguero William Tesillo en su propio campo.

El argentino, sin cometer infracción, se quedó con la pelota y de inmediato tomó dirección del arco de Atlético Nacional.

Al percatarse que el guardameta David Ospina estaba muy alejado del área, sorprendió con un potente remate desde antes de la mitad del terreno de juego.

El balón tomó gran altura y además dirección del arco norte del estadio Atanasio Girardot.

A pesar de que Ospina emprendió la corrida hacia su pórtico, no alcanzó a llegar para atajar el esférico, por lo que este terminó metiéndose a la portería y sentenciando el 1-0 en favor de Millonarios.

Atlético Nacional reaccionó

La alegría para Millonarios logró poco, ya que Atlético Nacional reaccionó y en el minuto 28 logró empatar el marcador.

El autor de la anotación fue el mediocampista Nicolás Rodríguez, que luego de un pase largo, controló la pelota dentro del área y con un soberbio disparo de zurda puso el 1-1.