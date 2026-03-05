Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Millonarios

VIDEO - Contreras silenció el Atanasio Girardot: Golazo de Millonarios contra Nacional

Millonarios visitó a Atlético Nacional en la fase preliminar de la Copa Conmebol Sudamericana.
Daniel Zabala
Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios
Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios // Colprensa

El delantero argentino Rodrigo Contreras silenció este miércoles 4 de marzo al estadio Atanasio Girardot al abrir el marcador para Millonarios en el compromiso contra Atlético Nacional por la fase preliminar de la Copa Conmebol Sudamericana.

Cuando el cuadro 'verdolaga' estaba arremetiendo en contra el arco 'embajador', el atacante sorprendió con un soberbio golazo desde antes de la mitad de la cancha.

[Video] Nacional 'humilló' a Millonarios: así fue el tifo en el Atanasio

Lea también

[Video] Nacional 'humilló' a Millonarios: así fue el tifo en el Atanasio

En el minuto 19, Contreras disputó un balón dividido con el zaguero William Tesillo en su propio campo.

El argentino, sin cometer infracción, se quedó con la pelota y de inmediato tomó dirección del arco de Atlético Nacional.

Al percatarse que el guardameta David Ospina estaba muy alejado del área, sorprendió con un potente remate desde antes de la mitad del terreno de juego.

El balón tomó gran altura y además dirección del arco norte del estadio Atanasio Girardot.

A pesar de que Ospina emprendió la corrida hacia su pórtico, no alcanzó a llegar para atajar el esférico, por lo que este terminó metiéndose a la portería y sentenciando el 1-0 en favor de Millonarios.

Atlético Nacional reaccionó

La alegría para Millonarios logró poco, ya que Atlético Nacional reaccionó y en el minuto 28 logró empatar el marcador.

El autor de la anotación fue el mediocampista Nicolás Rodríguez, que luego de un pase largo, controló la pelota dentro del área y con un soberbio disparo de zurda puso el 1-1.

En esta nota

Millonarios Atlético Nacional Copa Sudamericana