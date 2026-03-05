[Video] Nacional 'humilló' a Millonarios: así fue el tifo en el Atanasio

Atlético Nacional y Millonarios, los dos equipos más laureados de Colombia, se enfrentarán este miércoles en el partido único de la primera fase de la Copa Sudamericana, que da un cupo a la fase de grupos del torneo continental.

El juego será en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín y definirá, en buena medida, lo que será la temporada de dos equipos que cargan con la necesidad de tener un buen rendimiento en el torneo internacional este año y para los cuales caer en Sudamericana supone un fracaso.

[Video] Así recibió Nacional a Millonarios en su estadio

En el marco de uno de los partidos más importantes del año para Millonarios y Atlético Nacional, los equipos ingresaron a la cancha del Estadio Atanasio Girardot para el duelo único por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026, allí, la hinchada del conjunto antioqueño recibió a su club con una imagen donde mostró su superioridad histórica en el país.

Los aficionados hicieron un mosaico en las graderías del Estadio Atanasio Girardot donde mostraron que son “el más grande del país”, en referencia clara a sus 18 títulos en la liga colombiana, dos más que Millonarios (segundo en este escalafón), además de sus dos Copas Libertadores por sobre ninguna del equipo ‘embajador’.

Así llegan los equipos a este duelo por Copa Sudamericana

Los anfitriones dirigidos por Diego Arias vienen de perder 1-0 en su visita al Deportes Tolima el domingo pasado, en un partido en el que el estratega dio descanso a varios de sus titulares como el veterano portero David Ospina, el central Simón García, el lateral Andrés Román, el centrocampista Jorman Campuzano y el extremo Nicolás Rodríguez.

La principal baja de Nacional para este partido será el volante Edwin Cardona, quien debe cumplir una jornada de sanción por una tarjeta roja que recibió en un juego de octavos de final de la Copa Libertadores contra Sao Paulo el año pasado.

Millonarios, entre tanto, viene motivado tras golear 5-1 al Deportivo Pereira el jueves de la semana pasada con una destacada actuación de los atacantes Leonardo Castro y Beckham David Castro; los centrocampistas Mateo García y David Mackalister Silva, y los laterales Sebastián Valencia y Carlos Saravia, quienes se perfilan como titulares.

