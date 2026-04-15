[GOLES] Doblete de Luis Díaz eliminó al Real Madrid: Bayern, en semifinales de Champions

El Bayern Múnich firmó una de las eliminatorias más vibrantes de la temporada en la Liga de Campeones de la UEFA al imponerse con un global de 6-4 al Real Madrid, en una serie marcada por la irrupción decisiva del colombiano Luis Díaz, autor de dos goles fundamentales para el avance bávaro a semifinales.

El primer golpe del extremo guajiro Luis Díaz llegó en el partido de ida, disputado en el Santiago Bernabéu

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El primer golpe del extremo guajiro llegó en el partido de ida, disputado en el Santiago Bernabéu. En un duelo cerrado y de alta tensión, Díaz apareció al minuto 41 con una definición precisa que silenció al estadio y encaminó la victoria 1-2 del conjunto alemán. Aquel tanto no solo significó la ventaja parcial en la llave, sino que confirmó su capacidad para aparecer en escenarios de máxima exigencia.

La serie, sin embargo, alcanzó su punto más alto en la vuelta, en el Allianz Arena. En un encuentro desbordado de emociones, el Real Madrid reaccionó y llevó el partido a un intercambio de golpes constante, con figuras como Kylian Mbappé y Harry Kane liderando a sus equipos. Cuando el marcador reflejaba un dramático 3-3 y la eliminatoria pendía de un hilo, emergió nuevamente Luis Díaz.

Con sus dos anotaciones en la serie, Díaz se consolidó como una de las figuras determinantes en semifinales de Champions

Corría el minuto 87 cuando el colombiano, hasta entonces intermitente, sacó un remate potente desde fuera del área que se incrustó en el fondo de la red. Fue un gol de peso específico, no solo por romper la igualdad en el partido, sino por inclinar definitivamente la serie a favor del Bayern en un momento límite. Su tanto dejó sin respuesta al conjunto blanco, que minutos después encajaría el 4-3 definitivo.

Con sus dos anotaciones en la serie, Díaz se consolidó como una de las figuras determinantes de la eliminatoria. Su capacidad para aparecer en los momentos clave terminó siendo el factor diferencial en una confrontación que tuvo de todo: intensidad, errores, épica y goles. Bayern sigue en carrera, y el colombiano, en estado decisivo, ya dejó su huella.