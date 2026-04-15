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James Rodríguez

Nivel de James Rodríguez prende las alarmas: "¿Rol limitado en la Selección?"

James Rodríguez disputó su primer partido como titular con la camiseta del Minnesota United.
Daniel Zabala
James prendió alarmas por su nivel.
James prendió alarmas por su nivel. // AFP

James Rodríguez tuvo su primera titularidad en el Minnesota United en la jornada del martes 14 de abril, cuando 'The Loons' enfrentaron a Sacramento Republic en la tercera ronda de la U.S. Open Cup.

El colombiano estuvo desde el arranque y disputó 65 minutos hasta que fue sustituido para el remate del compromiso que se extendió hasta el tiempo extra y los penales.

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El nivel de James preocupa

La actuación de James generó preocupación, principalmente en los aficionados de la Selección Colombia de cara a lo que será la Copa del Mundo de 2026, teniendo en cuenta los reportes que se han conocido desde Estados Unidos.

Y es que según Felipe Cárdenas, periodista de The Athletic y corresponsal de CBSSportsGolazo, los planes de James, que decidió sumarse a la MLS para prepararse para el Mundial, no estarían saliendo como se pensaba.

Cárdenas aseguró que el colombiano estaría "rezagado" en su objetivo, teniendo en cuenta que no ha podido tener continuidad y además el reciente problema de salud que sufrió luego de la fecha FIFA en la que participó de los partidos contra Croacia y Francia con la Selección Colombia.

El periodista lanzó una reflexiva pregunta a través de sus redes sociales, la cual ha puesto a pensar a los seguidores del equipo nacional.

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"La pregunta es si James puede aceptar un rol limitado con Colombia este verano", escribió Cárdenas.

James necesitará un milagro

Finalmente, Felipe Cárdenas aumentó la preocupación en la Selección Colombia al asegurar que James "necesitará un milagro futbolístico" para llegar al nivel que demostró con el equipo nacional en la temporada 2024.

Próximos partidos de James

A pesar de las dudas, James Rodríguez tendrá la posibilidad de alcanzar un mejor nivel y lograr la regularidad deseada con la camiseta del Minnesota United, teniendo en cuenta el calendario de partidos.

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The Loons disputarán hasta ocho partidos en la temporada regular de la MLS antes del parón por la Copa del Mundo.

El equipo del colombiano se medirá con Timbers, FC Dallas, LAFC, Columbus Crew, Austin FC, Colorado, New England y Real Salt Lake.

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