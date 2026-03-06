Uruguayos y colombianos se enfrentaron en un duelo por la fase tres de la Copa Conmebol Libertadores, el cuadro antioqueño dirigido por Alejandro Restrepo pretende llegar la fase de grupos, con una bolsa de premios de 3 millones de dólares y 300 mil dólares por cada victoria.

El partido mostró lo mejor de la competencia internacional, los uruguayos no podían elaborar muchas ocasiones ofensivas, las llegadas de peligro se remitieron a la pelota quieta, los visitantes se replegaron sobre su área en los primeros quince minutos del partido.

Sobre los veinte minutos de juego el equipo colombiano salió del ahogo, plantó las líneas de juego sobre la mitad de la cancha, Frank Fabra ha tenido un gran arranque de año, y en esta oportunidad lideró la llegada de Independiente Medellín, en una opción mano a mano con el portero rival no pudo definir correctamente.

A los 32 minutos se repitió la jugada, pelota proyectada por izquierda , en este caso en vez de Fabra llegó el Polaco Francisco Fydriszewski, luego de un rebote la pelota le quedó a Enzo Larrosa, y de esta manera llegaba el primer tanto del partido: 0-1 parcial a favor de los colombianos.

De esta manera terminó el primer tiempo, los locales protestaron bastante la acción de juego que terminó en gol por una aparente falta, o una mano, pero el juez convalidó el gol.

Segundo tiempo de Juventud 0 - 1 Medellín: Copa Libertadores

El arranque del segundo tiempo fue una fotocopia del primero, Juventud se volcó encima de los colombianos, con poca claridad, pero con mucho empuje, Malcom Palacios en la saga defensiva fue amonestado para la visita.

Sobre los 62 minutos Medellín sale del asedió, aunque no eran claros tenían la posesión de la pelota, Dim se replegaba e intentaba salir de contragolpe, Salvador Ichazo se mostró seguro en el arco de los antioqueños.

A los 74 minutos el equipo local encontró su premio, Bruno Larregui aprovechó un descuido en la defensa para marcar el anhelado gol del empate, un poco más ajustado a la propuesta futbolística de ambos equipos.