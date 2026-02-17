El partido comenzó con un Benfica aprovechando unos primeros pelotazos directos, al cabo de los cinco primeros minutos el Real Madrid se asentó en el campo, empezó a hacer cambios de frente para salir de la presión.

La mayor parte de las ocasiones la defensa del Benfica neutralizó muy bien a Kylian Mbappé, la llegada de los volantes mixtos del Real fue esencial para llegar al área rival, Camavinga puso en acción al portero Anatoli Trubín.

A los 15 minutos del primer tiempo los portugueses salieron del ahogo, la pelota parada fue fundamental, tras un tiro de esquina el equipo de Mourinho exigió al portero Thibaut Courtois.

Antes de llegar a la primera media hora de juego los del Real Madrid desplegaron lo mejor de su juego para hacerle daño al club portugués, una llegada de peligro dejó frío al público local, Vinicius Junior desperdició una pelota, el delantero brasileño envió la pelota desviada por un lado del arco.

La segunda etapa hizo estallar a los corazones madridistas, el brasileño Vinicius Junior marcó un gol de gran calidad, luego de la corrida de Kylian Mbappé, el extremo enganchó hacia el área, su disparo se calvó en el ángulo y el Real Madrid gana 1-0 al Benfica, amonestado el goleador.

El Benfica - Real Madrid se detiene diez minutos por un posible insulto racista de Prestianni a Vinicius

El Real Madrid se adelantó en el minuto 50 con un golazo de Vinicius y el brasileño denunció al árbitro que el jugador del Benfica le dijo "eres un mono".

Prestianni, con la boca tapada por su camiseta, le decía algo a Vinicius y el brasileño se marchó corriendo hacia el árbitro para avisarle que le había realizado un insulto racista. El delantero del Real Madrid le dijo a François Letexier "me ha llamado mono".