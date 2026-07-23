¡Goles! Sorpresa en la Copa BetPlay: Barranquilla le arrebató el triunfo a Junior

Barranquilla FC protagonizó una notable remontada en el clásico del Atlántico y rescató un empate 2-2 frente a Junior en el partido de ida de la fase 1B de la Copa BetPlay 2026.

Cuando el conjunto rojiblanco parecía encaminado a una cómoda victoria tras los goles de Luis Fernando Muriel y Daniel Rivera, el equipo naranja encontró la forma de reaccionar y dejó la llave completamente abierta para la revancha.

Barranquilla FC reaccionó con dos goles y dejó abierta la serie ante Junior

La recuperación comenzó a los 66 minutos. El árbitro sancionó un penal a favor de Barranquilla FC y el mediocampista Mohamed Bolívar asumió la responsabilidad desde los once pasos.

Con un cobro seguro y bien ubicado, venció al arquero de Junior para descontar y devolverle la ilusión a su equipo cuando aún restaban poco más de 20 minutos por disputar.

El gol cambió por completo el desarrollo del compromiso. Barranquilla FC ganó confianza, adelantó sus líneas y aprovechó el impulso anímico para presionar a un Junior que perdió el control del partido y comenzó a sufrir en defensa.

La insistencia tuvo recompensa a los 84 minutos. Tras una jugada ofensiva que encontró mal posicionada a la zaga rojiblanca, Barranquilla FC logró el 2-2 y silenció el estadio Romelio Martínez con un empate que pocos imaginaban cuando el marcador estaba 2-0.

El conjunto dirigido por Alfredo Arias incluso tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja antes de la reacción rival. Francisco Fydriszewski desperdició un penal en el primer tiempo y, ya en el complemento, Luis Fernando Muriel estuvo cerca de marcar su segundo tanto de la noche, pero no logró concretar la oportunidad.

Con los dos goles de Barranquilla FC, la serie quedó completamente abierta de cara al encuentro de vuelta. Junior dejó escapar una ventaja importante, mientras que el equipo naranja se marchó fortalecido tras demostrar capacidad de reacción en uno de los partidos más atractivos de la jornada de la Copa BetPlay.