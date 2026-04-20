Grandes de Francia y Alemania arman guerra por fichaje de jugador de Selección Colombia

Sin duda alguna, el fútbol europeo ha estado siguiendo los pasos de los jugadores colombianos que vienen dando de qué hablar. Uno de los grandes ejemplos es Luis Fernando Díaz Marulanda que acaba de ganar la Bundesliga en su primera temporada con el Bayern Múnich.

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Hoy por hoy no hay muchos jugadores de Colombia en la Bundesliga, pero todo podría cambiar en el próximo mercado de fichajes con el nombre de Carlos Andrés Gómez que es, tal vez, el mejor extremo del Brasileirao. Puede jugar o por la izquierda o por la derecha y ha rendido bastante en el Vasco da Gama.

Con grandes sensaciones en Millonarios, Carlos Gómez salió a Estados Unidos firmando con el Real Salt Lake. De ahí firmó contrato con el Stade Rennes de la Ligue 1. En Francia no le fue muy bien jugando apenas 19 partidos y marcando tres goles. Su fútbol lo volvió a encontrar en Sudamérica y el nivel actual lo catapultaría al ‘Viejo Continente’.

ALEMANIA Y FRANCIA QUIEREN A CARLOS ANDRÉS GÓMEZ

Seguramente, el nivel de Carlos Andrés Gómez podría ser determinante para estar dentro de la lista oficial de 26 convocados con la Selección Colombia para afrontar el Mundial. Con 23 años es uno de los futbolistas de mayor proyección para el futuro y de firmar una buena Copa del Mundo, el mercado de fichajes se fijaría en el ‘Tinito’.

Europa quiere confirmar en próximos meses el fichaje de Carlos Andrés Gómez y ya tendrían un plan para contratarlo. De hecho, el medio NTVASCAÍNOS afirmó que hubo algunos emisarios de equipos europeos en el último partido de la Serie A de Brasil.

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Carlos Andrés marcó un gol y ahí le abrió la puerta a los equipos de Europa que quieren contratarlo. La Ligue 1 y el Bayer Leverkusen de Alemania se han interesado en el extremo que ya sabe lo que es jugar en Francia.

Aunque todavía no se sabe el equipo de Francia que quiere contratar al ‘Tinito’, su buen presente, y la posibilidad de jugar el Mundial le darían la mano para regresar a Europa. En Leverkusen le podría ir bien para tener su revancha en el ‘Viejo Continente’.

LA RESPUESTA DE CARLOS ANDRÉS GÓMEZ A RENATO GAÚCHO

Hace unos días, Renato Gaúcho afirmó que la adaptación de los jugadores colombianos en Brasil tarda tiempo. A Carlos Andrés Gómez no parece haberle costado, gracias a sus desbordes, goles y asistencias.

Además, fue el gran héroe en la fecha pasada para triunfar contra Sao Paulo. El extremo colombiano afirmó que, “el entrenador tiene razón, hay que estar en el área para marcar goles”. Por su parte, Marino Hinestroza no pasa bien en la institución sumando más suplencias que titularidades.

CARLOS ANDRÉS GÓMEZ SERÍA CONVOCADO A LA SELECCIÓN COLOMBIA PARA EL MUNDIAL

Después de este buen semblante en la Serie A de Brasil, Carlos Andrés Gómez sería convocado para el Mundial con la Selección Colombia. Néstor Lorenzo marcó su importancia en la Fecha FIFA de marzo con los llamados para enfrentar a Croacia y a Francia.

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Seguramente, si el extremo sigue en este buen nivel, no habría que dudar que hará parte de la lista de 26 jugadores que afrontarán el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México a partir de junio. Este detalle podría darle la mano a los emisarios que quieren fichar al ‘Tinito’.

Si deja una buena presentación en la Copa del Mundo, Carlos Andrés Gómez podría tener otras oportunidades en Europa, no solo en la Ligue 1 o en la Bundesliga. Equipos de la Premier League, Liga de España y Serie A de Italia podrían seguir los pasos del extremo.