Carlos Gómez le responde al técnico con gol: Vasco da Gama brilló contra Sao Paulo

Carlos Andrés Gómez atraviesa uno de los mejores momentos desde su llegada al fútbol brasileño. El delantero colombiano fue determinante en la remontada de Vasco da Gama ante São Paulo y ratificó su crecimiento luego de las recomendaciones entregadas por el técnico Renato Gaúcho, quien había insistido en mejorar su presencia ofensiva dentro del área rival.

Gómez, jugador del Vasco: "El entrenador tiene razón, hay que estar en el área para marcar goles”

El atacante respondió en la cancha con goles y rendimiento. En los últimos dos compromisos del Brasileirao marcó en victorias clave para el conjunto carioca, incluyendo el tanto decisivo frente a São Paulo, donde apareció oportunamente para capturar un rebote y definir con una potente volea que desató la celebración de la afición.

Días atrás, medios brasileños habían destacado que Gómez era uno de los futbolistas con mayor cantidad de remates al arco en el campeonato, aunque todavía sin la eficacia esperada frente al arco rival. Sin embargo, la historia cambió rápidamente tras escuchar los consejos del entrenador, quien le pidió mayor agresividad en zona de definición.

Renato Gaúcho reveló incluso que el propio jugador reconoció el acierto de las indicaciones técnicas. “El entrenador tiene razón, hay que estar en el área para marcar goles”, comentó el colombiano, según explicó el estratega tras el triunfo.

Gómez fue convocado en las dos más recientes fechas FIFA: Vasco da Gama gana con su eficacia

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El técnico también valoró el comportamiento colectivo del equipo y la forma en que Gómez interpretó el mensaje. “Insisto mucho con mis atacantes. Tienen que ocupar toda la zona y estar presentes. Cada vez que el balón llegaba al área de São Paulo, teníamos varios jugadores allí. Eso dificulta la marcación”, aseguró.

El presente del extremo cafetero llega en un momento ideal pensando en la Selección Colombia. Gómez fue convocado en las dos más recientes fechas FIFA y volvió a ganar espacio en el grupo dirigido por Néstor Lorenzo, luego de un periodo en el que perdió protagonismo por falta de continuidad en Europa.

En los amistosos recientes sumó más de 60 minutos ante Croacia y Francia, consolidándose como una alternativa ofensiva importante para la Tricolor de cara al Mundial.

Su aporte en Vasco ya venía siendo destacado y desde su arribo a Río de Janeiro en julio pasado, ningún jugador de la Serie A brasileña registra más asistencias que el colombiano. En total, suma 10 pases de gol en 42 partidos y ahora también empieza a destacarse como goleador.