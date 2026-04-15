Gremio enloquece con José Enamorado: impacto inmediato y gran elogio en Sudamericana

Infortunadamente, el estreno de Gremio de Porto Alegre en torneo internacional no fue como se esperaba. Un campeón de Copa Libertadores sufrió bastante contra Montevideo City Torque con la derrota por la mínima diferencia. En la segunda fecha no se podían dar lujos con una nueva caída.

A Gremio le tocó una zona que puede ser accesible pensando en pasar a los octavos de final de la competencia. Están con Montevideo City Torque, Deportivo Riestra y Palestino de Chile. El cuadro brasileño arrancó con derrota, y, afortunadamente en la segunda fecha, el club sacó una victoria con un impacto inmediato de José David Enamorado.

En este partido en condición de local contra Deportivo Riestra, José Enamorado no fue titular y esperó al segundo tiempo para poder sumar minutos en el complemento. Enamorado entró y fue determinante con una asistencia determinante para conseguir los primeros tres puntos en el certamen internacional.

LA IMPORTANCIA DE JOSÉ ENAMORADO: LUIS CASTRO LO ELOGIÓ

Durante el primer tiempo, en la planificación de Luis Castro no estaban los jugadores colombianos en cancha. Miguel Monsalve no fue titular y entró en el segundo tiempo y la historia fue igual para José Enamorado. El ex Junior entró y de inmediato dio una importante asistencia.

Luis Castro afirmó en la rueda de prensa que, “Enamorado fue fundamental para encontrar el espacio y luego dar la asistencia para el gol. Fue muy difícil jugar contra este equipo con un bloque tan cerrado”. El extremo apareció sobre el final del compromiso con un centro certero para Francis Amuzu.

Y es que, además, a José Enamorado le tocó afrontar un partido más complicado por la ausencia de Juan Ignacio Nardoni que se produjo sobre los 49 minutos recién arrancando la competencia. Enamorado se vistió de asistente para la anotación que significó la victoria de los gaúchos.

DOMINADOR DE JUEGO, PERO SIN PODER TRADUCIRLO EN GOLES

No fue un partido fácil, especialmente por la expulsión y por la imposibilidad de meterse al área de Deportivo Riestra. Pese a esto, y a tener un hombre menos, dominaron de principio a fin con un 82% de la posesión a lo largo de los 90 minutos. Sin embargo, el detalle que complica es que, aunque tiene la pelota, no logran crear opciones de gol.

Luis Castro también aseveró en GloboEsporte que, “es muy poco considerando nuestro volumen de juego. Con un 82 por ciento de posesión, tenemos que crear muchas más oportunidades de gol. Ese es nuestro problema, no podemos superar las defensas rivales, sobre todo cuando están replegadas, como ocurrió hoy”.

Con esta victoria y con esta asistencia en la Copa Libertadores, José Enamorado sigue sumando regularidad en Gremio con 19 encuentros disputados. Lleva más pase goles que anotaciones, pues, apenas marcó un tanto en el Campeonato Gaúcho.

PRÓXIMOS RETOS DE JOSÉ ENAMORADO CON GREMIO DE PORTO ALEGRE

Después de esta primera victoria en la Copa Sudamericana, Gremio regresará al Brasileirao con José Enamorado que espera anotar un gol en el torneo local, algo que hasta ahora no ha logrado. Los gaúchos se medirán con Cruzeiro el sábado 18 de abril.

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José Enamorado y Miguel Monsalve esperan ser inicialistas y sumar la regularidad necesaria para ganar más minutos en los diferentes torneos. Enamorado ya se ganó la confianza tras la asistencia y espera seguir dando de qué hablar en todas las competencias.

El miércoles 29 de abril, Gremio de Porto Alegre regresará a la Copa Sudamericana para enfrentar en condición de visitante a Palestino de Chile. Tendrán que sumar de a tres, dado que Montevideo City Torque ya lidera con seis unidades en el torneo internacional.