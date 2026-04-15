Selección Colombia convocó futbolistas de América antes de jugar la Copa Sudamericana

América de Cali se vuelve a robar todos los reflectores en el fútbol colombiano, no solo porque está a poco de volver a sumar minutos a nivel internacional en el marco de la segunda fecha de la Copa Sudamericana, sino porque recibió una buena noticia con respecto a la convocatoria de dos de sus 'joyas'.

El proyecto de Marcela Gómez, presidenta del cuadro 'escarlata' está rindiendo frutos en distintas de sus categorías y las divisiones menores claramente no podría ser la excepción, ya que el estratega de la Sub 19, César Torres confirmó la convocatoria de Alejandro Benítez y Camilo Amú.

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Selección Colombia convocó dos jugadores de América

La 'mechita' no pasa por su mejor momento deportivo y el proceso que se ha venido llevando a cabo bajo el mando de David González ha venido decayendo drásticamente, llegando incluso a complicar su clasificación a la siguiente instancia de la Liga Betplay.

Sin embargo, habría una buena noticia que podría motivar a la plantilla profesional y las propias directivas del club, ya que la Selección Colombia Sub 19 se prepara para un nuevo microciclo de trabajo en donde estarán presentes dos jugadores de América de Cali.

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El combinado nacional se prepara para su segundo microciclo de trabajo del año pensando en los compromisos de este 2026.

Los convocados de la 'mecha' a la 'tricolor' que comanda desde el banquillo técnico César Torres fueron Alejandro Benítez y Camilo Amú, quienes cumplirán un sueño más, seguirán sumando experiencia y puntos para que finalmente llegue su momento de jugar con la plantilla de mayores en América.

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¿Cuándo comienza el microciclo de la Selección Colombia?

La 'tricolor' se prepara para los retos de 2026, por lo que el entrenador César Torres dio a conocer la lista de los 23 jugadores convocados que concentrarán en la Sede Deportiva de la FCF en Barranquilla, desde el 13 hasta el 23 de abril.

¿Cuándo jugará América la Copa Sudamericana?

El siguiente duelo de América de Cali en este torneo internacional será el miércoles 15 de abril, en el Estadio Pascual Guerrero, sobre las 21:00 hora local. Este enfrentamiento se disputará ante Alianza Atlético, el cual debutó con empate ante Tigre de Argentina.