Guarín reapareció para hablar de Mackalister Silva antes de enfrentar a Nacional

Millonarios se vuelve a robar todas las miradas, incluso la de Fredy Guarín, uno de sus exjugadores e icónica figura de la Selección Colombia, antes del duelo que se llevará a cabo en Medellín contra Atlético Nacional para definir quién se quedará con el cupo para la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El cuadro 'embajador' llega con un peso bastante grande sobre sus hombros, ya que está obligado a hacer valer las contrataciones que llevó a cabo en el mercado de fichajes y porque se espera ver de regreso en un torneo internacional a grandes figuras como Radamel Falcao y el propio Mackalister Silva, de quien habló justamente Fredy Guarín.

Lea también Hugo Morales dio su favorito para Nacional vs. Millonarios

Mackalister Silva podrá clasificar a Millonarios

Inició de manera oficial la fase previa de la Copa Sudamericana y los equipos colombianos son de los principales protagonistas, en especial Millonarios y Nacional, quienes protagonizarán un nuevo clásico del FPC, pero esta vez a nivel internacional y en busca de un cupo para la fase de grupos.

El Estadio Atanasio Girardot será el escenario deportivo que le abrirá las puertas al duelo de verdes y azules, un partido único que extenderá el historial de enfrentamientos entre ambas escuadras, definirá el respectivo cupo a la siguiente instancia del certamen y le otorgará una millonaria suma de dinero al que logre llevarse el marcador a favor.

Aunque Nacional tendrá la oportunidad de auspiciar como local, Millonarios llega con una ventaja en el historial jugando en este estadio. El 'embajador' puede sellar su clasificación y el voto de confianza está puesto sobre Mackalister Silva, quien regresó a jugar tras una larga lesión, pero en los minutos que ha estado dentro del terreno de juego ha demostrado la calidad y capacidad suficiente para "echarse el equipo al hombro" y buscar la clasificación, tal como confesó Fredy Guarín.

"Cuando Mackalister esta bien el junta las líneas y hace que el equipo sea armónico, hace la diferencia, esa es la realidad. Cuando 'Macka' se pone el equipo al hombro y está bien hace la diferencia, pone a jugar a todo el equipo, conecta la defensa con el mediocampo en donde está él y hace la creación al ataque".

En otras noticias:

Macnelly Torres también se refirió a Mackalister Silva

El referente de Atlético Nacional, Macnelly Torres, también aprovechó para hablar sobre el capitán de Millonarios, mencionando que puede marcar la diferencia aunque viene de una lesión que le tomó bastante tiempo de recuperación que podría complicar las cosas para un partido que será de máxima exigencia.

"Seguramente con la intensidad que se juegue no sabemos que tan bien funcione Mackalister porque sabemos que la exigencia va al máximo y él viene de una lesión, de una temporada donde la continuidad no ha sido su compañera, pero de igual forma lo que es la calidad, la inteligencia, la habilitación que tiene Mackalister a través de su buena técnica mejorará todos los juegos de Millonarios y más en esta clase de partidos en donde se necesitan esa clase de jugadores que tienen algo importante, la experiencia para esta clase de partidos".